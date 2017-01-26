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  • Зобнин: «Близко ли чемпионство «Спартака»? Не близко вообще»

Зобнин: «Близко ли чемпионство «Спартака»? Не близко вообще»

26 января 2017, 01:50
10

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что московский клуб рано записывать в чемпионы России. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

– Чемпионство «Спартака» – близко?

– Не близко вообще. Даже не вижу смысла сейчас об этом говорить. Впереди 13 встреч. И все они будут очень трудными. В этом году мы сплотились как команда, стали семьей. У нас нет разделения на россиян и иностранцев. Каждый друг с другом общается и шутит. И Массимо – с нами.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (10)
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alex1004
1485403428
Мне нравится настрой команды. Ни у одного игрока нет шапкозакидательского настроения. Значит шансы возрастают.
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oyabun
1485404376
Плохо что ребят постоянно теребят этими идиотскими вопросами про возможное Чемпионство как уже почти состоявшийся факт. И хотя парни правильно на всё это реагируют, в подсознании может откладываться поганенькая мыслишка "раз все говорят что мы уже Чемпионы в этом году, то может не стоит так вкалывать?". Идет нехорошее психологическое давление на команду.
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Диктор
1485406495
Скромный.
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somn
1485406796
Хоть один адекватный спартаковец. А то все визжат о чемпионстве.
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Nerlinger
1485407046
Недождетесь - перебьетесь
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VIPded
1485413383
Ну да, весна всех расставит на свои места...)))
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