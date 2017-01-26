Зобнин: «Близко ли чемпионство «Спартака»? Не близко вообще»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что московский клуб рано записывать в чемпионы России. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

– Чемпионство «Спартака» – близко?

– Не близко вообще. Даже не вижу смысла сейчас об этом говорить. Впереди 13 встреч. И все они будут очень трудными. В этом году мы сплотились как команда, стали семьей. У нас нет разделения на россиян и иностранцев. Каждый друг с другом общается и шутит. И Массимо – с нами.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.