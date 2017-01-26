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    Зобнин: «Близко ли чемпионство «Спартака»? Не близко вообще»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил мнение, что московский клуб рано записывать в чемпионы России. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

    – Чемпионство «Спартака» – близко?

    – Не близко вообще. Даже не вижу смысла сейчас об этом говорить. Впереди 13 встреч. И все они будут очень трудными. В этом году мы сплотились как команда, стали семьей. У нас нет разделения на россиян и иностранцев. Каждый друг с другом общается и шутит. И Массимо – с нами.

    В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 01:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 января 2017, 09:49

      Ну да, весна всех расставит на свои места...)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 января 2017, 08:04

      Недождетесь - перебьетесь

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 26 января 2017, 07:59

      Хоть один адекватный спартаковец. А то все визжат о чемпионстве.

      -3
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      Рейтинг: +88

      hans6978T > somn 26 января 2017, 09:16

      С 2001-го визжат.

      -2
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > somn 26 января 2017, 09:28

      Пример хоть одного интервью, хоть одного игрока Спартака в этом году, который сказал бы, что "Спартак почти чемпион" в студию! Все, АБСОЛЮТНО ВСЕ интервью игроков Спартака, которые я видел в зимней паузе сводятся к тому, что рано говорить о чемпионстве.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > alex1004 26 января 2017, 10:15

      Точно, таким лишь бы пёрнуть, даже и без повода!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 января 2017, 07:54

      Скромный.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 26 января 2017, 07:19

      Плохо что ребят постоянно теребят этими идиотскими вопросами про возможное Чемпионство как уже почти состоявшийся факт. И хотя парни правильно на всё это реагируют, в подсознании может откладываться поганенькая мыслишка "раз все говорят что мы уже Чемпионы в этом году, то может не стоит так вкалывать?". Идет нехорошее психологическое давление на команду.

      4
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      Рейтинг: +752

      alex1004 26 января 2017, 07:03

      Мне нравится настрой команды. Ни у одного игрока нет шапкозакидательского настроения. Значит шансы возрастают.

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