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    Газизов поддержал Семака в борьбе с нецензурными выражениями футболистов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об инициативе главного тренера команды Сергея Семака, который запретил игрокам нецензурно выражаться на тренировках.

    «Я только приветствую такие вещи. Сергей Богданович – очень интеллигентный человек. Пребываю в хорошем шоке от его работы и нововведений. Я только «за». Нужно еще сказать спасибо и Сергею Николаевичу Галицкому, который проводит серьезную работу с болельщиками «Краснодара». Дай бог, чтобы у нас с коллегами получилось в каком-то смысле очистить футбол.

    Понятно, что во время тренировок игрокам бывает больно, порой сложно сдержать эмоции. Мы все не без греха. Но потихоньку будем «выжигать» мат. Надо ставить перед собой цель и достигать ее.

    Отличия Семака от Гончаренко? Двух одинаковых тренеров не бывает. Каких-то кардинальных изменений в стиле работы я не вижу. У Сергея Богдановича, как и у Виктора Михайловича, европейский, современный подход. Наш новый тренер и его помощники хотят прогрессировать буквально каждый день», – сказал Газизов.

    Напомним, несколько дней назад Семак ввел штрафы в уфимской команде за использование нецензурной лексики.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 08:29
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