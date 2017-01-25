Газизов поддержал Семака в борьбе с нецензурными выражениями футболистов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об инициативе главного тренера команды Сергея Семака, который запретил игрокам нецензурно выражаться на тренировках.

«Я только приветствую такие вещи. Сергей Богданович – очень интеллигентный человек. Пребываю в хорошем шоке от его работы и нововведений. Я только «за». Нужно еще сказать спасибо и Сергею Николаевичу Галицкому, который проводит серьезную работу с болельщиками «Краснодара». Дай бог, чтобы у нас с коллегами получилось в каком-то смысле очистить футбол.

Понятно, что во время тренировок игрокам бывает больно, порой сложно сдержать эмоции. Мы все не без греха. Но потихоньку будем «выжигать» мат. Надо ставить перед собой цель и достигать ее.

Отличия Семака от Гончаренко? Двух одинаковых тренеров не бывает. Каких-то кардинальных изменений в стиле работы я не вижу. У Сергея Богдановича, как и у Виктора Михайловича, европейский, современный подход. Наш новый тренер и его помощники хотят прогрессировать буквально каждый день», – сказал Газизов.

Напомним, несколько дней назад Семак ввел штрафы в уфимской команде за использование нецензурной лексики.