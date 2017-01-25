Фергюсон: «Моуринью решительно взялся за дело в «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил выступление команды под руководством Жозе Моуринью в текущем сезоне.

«Команда всегда является зеркальным отражением ее тренера. Сейчас они играют энергично, целеустремленно, показывают волю к победе. Если не брать в расчет все ничьи, то они бросили бы вызов «Челси». Это печально, и Моуринью придется с этим жить, но он, думаю, вдохновлен прогрессом команды.

Я вижу, что португалец хорошо справляется со своей работой. Прийти тренировать «МЮ» так же трудно, как заиграть в нем. Прийти и трансформировать клуб моих времен не так-то просто. Но видно, что он решительно взялся за дело, команда играет хорошо. Да, ему явно не везет в каких-то моментах. Было шесть ничьих в матчах, где «МЮ» должен был выигрывать», – считает Фергюсон.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» после 22 туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестую строчку, отставая от лидирующего «Челси» на 14 очков.