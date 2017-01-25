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    Фергюсон: «Моуринью решительно взялся за дело в «МЮ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил выступление команды под руководством Жозе Моуринью в текущем сезоне.

    «Команда всегда является зеркальным отражением ее тренера. Сейчас они играют энергично, целеустремленно, показывают волю к победе. Если не брать в расчет все ничьи, то они бросили бы вызов «Челси». Это печально, и Моуринью придется с этим жить, но он, думаю, вдохновлен прогрессом команды.

    Я вижу, что португалец хорошо справляется со своей работой. Прийти тренировать «МЮ» так же трудно, как заиграть в нем. Прийти и трансформировать клуб моих времен не так-то просто. Но видно, что он решительно взялся за дело, команда играет хорошо. Да, ему явно не везет в каких-то моментах. Было шесть ничьих в матчах, где «МЮ» должен был выигрывать», – считает Фергюсон.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» после 22 туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестую строчку, отставая от лидирующего «Челси» на 14 очков.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2017 07:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 января 2017, 18:40

      Даже не смотря на место в таблице, игра МЮ сейчас радует, во многом нынешнее место в таблице не является справедливой, т.к. МЮ играл на порядок лучше и заслуживает большего. Но, я уверен, по итогам сезона мы должны оказаться в зоне ЛЧ...

      2
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      Рейтинг: +135

      Chicha 25 января 2017, 09:55

      Слова метра о многом говорят.

      2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 25 января 2017, 09:42

      Удачи Жозе.Ждем великих побед,как в прежние времена.

      3
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      Рейтинг: +95

      demir301 25 января 2017, 09:32

      Полностью согласен!

      1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 25 января 2017, 08:56

      Немного удачи и попрет.

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