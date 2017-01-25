Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Лучше взять перспективного Джафара, чем Луиса Адриано, да еще с такой зарплатой»

Селюк: «Лучше взять перспективного Джафара, чем Луиса Адриано, да еще с такой зарплатой»

25 января 2017, 06:55
19

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы африканского форварда Джафара, не прошедшего просмотр в ЦСКА, рассказал о перспективах этого футболиста.

«Вообще это чистый форвард. Но при схеме в три нападающих способен действовать и слева, и справа. Вы можете поинтересоваться об игре Джафара у футболистов ЦСКА. Никто вам не скажет, что человек нулевой.

Но в ЦСКА ставку сделали на Жамалетдинова и Чалова. Что ж, это право Гончаренко. А вообще, будь я президентом клуба, взял бы перспективного 18-летнего Джафара, а не Луиса Адриано, которому в апреле исполнится 30 лет. Да еще и платить бразильцу такую зарплату. Ну ничего. Мы рук не опускаем. Вот, допустим, уйдет Джафар, например, в ту же «Томь», забьет там 10 голов и уже будет стоить несколько миллионов. Жизнь продолжается.

Дайте время – разберемся. Может быть, Джафар будет выступать и не в России. Это быстрый, выносливый парень напоминает Мусу. Считаю, ему уже сейчас по плечу проявить себя в средней команде Премьер-лиги», – сказал Селюк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 ЦСКА
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Obojaemiy
1485320651
Перестаньте печатать этого балабола Селюка. Он как бабка у подъезда на лавке.... Сколько он вам заплатил за пиар?
Ответить
Zly
1485320711
Складывается ощущение, что футболист полное г, раз Селюк так упорно хочет его впихнуть
Ответить
FC CSKA moscow
1485323013
"Селюк: «Лучше взять перспективного Джафара, чем Луиса Адриано..." Селюк: "Как Джафар не нужен? А Траоре? Тоже нет. Ну хотя бы яблочки купите. Вкусные. С моего огорода"
Ответить
alexidj
1485324782
Выполняет свою работу..пиарит игрока..А СМИ еще помогают ему..Ляпота..
Ответить
vladimir-7
1485326116
Селюк усиленно и даже надоедливо втюхивает теперь всем Джафара.
Ответить
Lester84
1485327031
"ему уже сейчас по плечу проявить себя в средней команде Премьер-лиги" - то есть ЦСКА, по мнению Селюка - это средняя команда Премьер-Лиги??? А причем тут Луис Адриано?? Так рассуждает, будто его ЦСКА купил. Или хотел Джафара также в Спартак пристроить?
Ответить
bset
1485338089
"Лучше взять перспективного Джафара, чем Траоре, да еще с такой зарплатой"
Ответить
АЛЕКС 58
1485340637
Как понимать этого дебила!? Втюхивает ЦСКА,а причём Адриано и Спартак?
Ответить
Аид666
1485341008
Хватит уже писать рекламные статейки этого агента...
Ответить
GM
1485353371
Как же достал это деятель!
Ответить
Главные новости
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
3
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
6
Все новости
Все новости
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
2
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
2
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
6
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
6
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+