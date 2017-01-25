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    Селюк: «Лучше взять перспективного Джафара, чем Луиса Адриано, да еще с такой зарплатой»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы африканского форварда Джафара, не прошедшего просмотр в ЦСКА, рассказал о перспективах этого футболиста.

    «Вообще это чистый форвард. Но при схеме в три нападающих способен действовать и слева, и справа. Вы можете поинтересоваться об игре Джафара у футболистов ЦСКА. Никто вам не скажет, что человек нулевой.

    Но в ЦСКА ставку сделали на Жамалетдинова и Чалова. Что ж, это право Гончаренко. А вообще, будь я президентом клуба, взял бы перспективного 18-летнего Джафара, а не Луиса Адриано, которому в апреле исполнится 30 лет. Да еще и платить бразильцу такую зарплату. Ну ничего. Мы рук не опускаем. Вот, допустим, уйдет Джафар, например, в ту же «Томь», забьет там 10 голов и уже будет стоить несколько миллионов. Жизнь продолжается.

    Дайте время – разберемся. Может быть, Джафар будет выступать и не в России. Это быстрый, выносливый парень напоминает Мусу. Считаю, ему уже сейчас по плечу проявить себя в средней команде Премьер-лиги», – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 06:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1481

      GM 25 января 2017, 17:09

      Как же достал это деятель!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 января 2017, 13:43

      Хватит уже писать рекламные статейки этого агента...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 января 2017, 13:37

      Как понимать этого дебила!? Втюхивает ЦСКА,а причём Адриано и Спартак?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 25 января 2017, 13:34

      Ну да...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 25 января 2017, 13:13

      цска не получилось, теперь надо хоть куда нибудь надо пристроит его.....................

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 января 2017, 12:54

      "Лучше взять перспективного Джафара, чем Траоре, да еще с такой зарплатой"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Klaido 25 января 2017, 14:02

      Отличная аналитика. Перешли бы все клубы на развитие своих воспитанников - было бы куда лучше. И у сборной наконец появились шансы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 января 2017, 12:42

      Очередной гнилой баклажан, как Траоре....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 января 2017, 09:50

      "ему уже сейчас по плечу проявить себя в средней команде Премьер-лиги" - то есть ЦСКА, по мнению Селюка - это средняя команда Премьер-Лиги???

      А причем тут Луис Адриано?? Так рассуждает, будто его ЦСКА купил. Или хотел Джафара также в Спартак пристроить?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 января 2017, 09:35

      Селюк усиленно и даже надоедливо втюхивает теперь всем Джафара.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 25 января 2017, 11:22

      надо быстрее а то испортится

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 25 января 2017, 09:13

      Выполняет свою работу..пиарит игрока..А СМИ еще помогают ему..Ляпота..

      2
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