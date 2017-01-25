Селюк: «Лучше взять перспективного Джафара, чем Луиса Адриано, да еще с такой зарплатой»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы африканского форварда Джафара, не прошедшего просмотр в ЦСКА, рассказал о перспективах этого футболиста.

«Вообще это чистый форвард. Но при схеме в три нападающих способен действовать и слева, и справа. Вы можете поинтересоваться об игре Джафара у футболистов ЦСКА. Никто вам не скажет, что человек нулевой.

Но в ЦСКА ставку сделали на Жамалетдинова и Чалова. Что ж, это право Гончаренко. А вообще, будь я президентом клуба, взял бы перспективного 18-летнего Джафара, а не Луиса Адриано, которому в апреле исполнится 30 лет. Да еще и платить бразильцу такую зарплату. Ну ничего. Мы рук не опускаем. Вот, допустим, уйдет Джафар, например, в ту же «Томь», забьет там 10 голов и уже будет стоить несколько миллионов. Жизнь продолжается.

Дайте время – разберемся. Может быть, Джафар будет выступать и не в России. Это быстрый, выносливый парень напоминает Мусу. Считаю, ему уже сейчас по плечу проявить себя в средней команде Премьер-лиги», – сказал Селюк.