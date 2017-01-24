Российский журналист The Guardian сообщил об интересе Конте к Марио Фернандесу

Российский журналист британского издания The Guardian Александр Горюнов рассказал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес действительно входит в сферу интересов главного тренера «Челси» Антонио Конте.

«Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом. Я решил расследовать это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает. Вполне возможно, Конте решил проявить собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды. Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 миллионов евро, к статусу большой сделки, – я не уверен», – сказал Горюнов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что один известный европейский специалист связался с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, чтобы разузнать у него по поводу Фернандеса.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 26-летний игрок принял участие в 17-ти матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.