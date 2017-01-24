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    Российский журналист The Guardian сообщил об интересе Конте к Марио Фернандесу

    Российский журналист британского издания The Guardian Александр Горюнов рассказал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес действительно входит в сферу интересов главного тренера «Челси» Антонио Конте.

    «Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом. Я решил расследовать это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает. Вполне возможно, Конте решил проявить собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды. Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 миллионов евро, к статусу большой сделки, – я не уверен», – сказал Горюнов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Напомним, ранее сообщалось, что один известный европейский специалист связался с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, чтобы разузнать у него по поводу Фернандеса.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ 26-летний игрок принял участие в 17-ти матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2017 21:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 января 2017, 11:59

      Очень качественный и стабильный игрок,кроме того, ещё и боец, и полнейшая отдача в каждом матче!Челси,однозначно,усилит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 января 2017, 01:44

      Слабоват для Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 25 января 2017, 01:29

      я хоть болельщик Локомотива , но очень уважаю этого футболиста , он достоин играть в Челси , может получится , за все сезоны играл стабильно в России .

      2
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      Рейтинг: +11

      пончотрончо 25 января 2017, 00:29

      Красава!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 25 января 2017, 00:23

      На его месте я бы свалил,потому что неизвестно что будет с ЦСКА все таки новый тренер и нет состава а там в Челси есть варик апл взять и в лч норм проиграть) )))

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 января 2017, 00:13

      Он достоин этого

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 25 января 2017, 00:06

      Дорогой Юры...

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 января 2017, 23:17

      главное чтобы в сборную взяли, а еще бы его клонировать и на все фланговые позиции поставить, тогда есть шанс выйти из группы в 2018...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 января 2017, 21:39

      Коняхи сейчас поди с разорванными пуканами сюда ворвутся)) Как никак самого нормального игрока из команды вот-вот уведут... И никакая слепая вера в белоруса у руля им не поможет)

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 января 2017, 21:28

      Было бы не хуево так насрать лошадям. Челси купит, а Конте отдаст его к нам в аренду xDDDD

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > yarik1_78 24 января 2017, 23:09

      Мне конские привычки чужды, лошадь ебливая))

      -3
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > Тraumtanzеr 25 января 2017, 00:37

      Свинорылый,ты реально после каждого своего комента ржёшь как конь?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > _CSKA_Forever 25 января 2017, 13:15

      И ссу тебе на ебало))

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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > Тraumtanzеr 26 января 2017, 10:12

      Ты ссышь на улицу выйти даже,чушка ёбаная

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