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  • Российский журналист The Guardian сообщил об интересе Конте к Марио Фернандесу

Российский журналист The Guardian сообщил об интересе Конте к Марио Фернандесу

24 января 2017, 21:08
14

Российский журналист британского издания The Guardian Александр Горюнов рассказал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес действительно входит в сферу интересов главного тренера «Челси» Антонио Конте.

«Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом. Я решил расследовать это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает. Вполне возможно, Конте решил проявить собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды. Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 миллионов евро, к статусу большой сделки, – я не уверен», – сказал Горюнов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что один известный европейский специалист связался с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, чтобы разузнать у него по поводу Фернандеса.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 26-летний игрок принял участие в 17-ти матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Фернандес Марио Конте Антонио
Комментарии (14)
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Тraumtanzеr
1485282501
Было бы не хуево так насрать лошадям. Челси купит, а Конте отдаст его к нам в аренду xDDDD
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ivanthebest
1485283151
Коняхи сейчас поди с разорванными пуканами сюда ворвутся)) Как никак самого нормального игрока из команды вот-вот уведут... И никакая слепая вера в белоруса у руля им не поможет)
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KARAT777
1485289030
главное чтобы в сборную взяли, а еще бы его клонировать и на все фланговые позиции поставить, тогда есть шанс выйти из группы в 2018...
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Амба Нагорск
1485292006
Дорогой Юры...
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Dellleone
1485292432
Он достоин этого
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MrRonRSM
1485293034
На его месте я бы свалил,потому что неизвестно что будет с ЦСКА все таки новый тренер и нет состава а там в Челси есть варик апл взять и в лч норм проиграть) )))
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пончотрончо
1485293361
Красава!
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Nehdan4ik
1485296969
я хоть болельщик Локомотива , но очень уважаю этого футболиста , он достоин играть в Челси , может получится , за все сезоны играл стабильно в России .
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Nerlinger
1485297885
Слабоват для Челси
Ответить
Юрий Крутько
1485421155
Очень качественный и стабильный игрок,кроме того, ещё и боец, и полнейшая отдача в каждом матче!Челси,однозначно,усилит...
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