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    Покинувший «Краснодар» Куасси подхватил малярию

    Бывший игрок «Краснодара» Эбуэ Куасси, недавно оформивший свой переход в шотландский «Селтик», госпитализирован с признаками малярии, пишет The Scottish Sun.

    Впоследствии агент футболиста заверил, что симптомы не носят серьезный характер, и Куасси в ближайшие недели сможет вернуться к тренировкам. Ивуариец еще не успел дебютировать за свой новый клуб ввиду отсутствия рабочей визы.

    В текущем сезоне РФПЛ Куасси провел за «Краснодар» девять матчей, голами и голевыми передачами не отметился.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2017 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 24 января 2017, 13:01

      Краснодар проклял.

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      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > red-white fox 24 января 2017, 21:38

      Он слишком мало пробыл в Краснодаре, чтоб проклинать его

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