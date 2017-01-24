Покинувший «Краснодар» Куасси подхватил малярию

Бывший игрок «Краснодара» Эбуэ Куасси, недавно оформивший свой переход в шотландский «Селтик», госпитализирован с признаками малярии, пишет The Scottish Sun.

Впоследствии агент футболиста заверил, что симптомы не носят серьезный характер, и Куасси в ближайшие недели сможет вернуться к тренировкам. Ивуариец еще не успел дебютировать за свой новый клуб ввиду отсутствия рабочей визы.

В текущем сезоне РФПЛ Куасси провел за «Краснодар» девять матчей, голами и голевыми передачами не отметился.