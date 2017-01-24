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Мутко: «РФС готовит реформу в подготовке юношеских сборных России»

24 января 2017, 09:29

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о реформе в подготовке юношеских сборных России.

«Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России. Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды.

Во-вторых, все сборные начиная с U-14 получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодежь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола.

В ближайшее время будет принято много кадровых решений, в том числе определимся с кандидатурой спортивного директора. Также мы уже утвердили кандидатуру главного тренера молодежной сборной. Теперь намерены сделать так, чтобы главная команда страны и молодежная сборная работали в единой связке», – сказал Мутко.

Напомним, что на пост главного тренера молодежной сборной России назначен Евгений Бушманов.

Источник: Известия
Россия Россия Россия (до 18) Мутко Виталий
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