Мутко: «РФС готовит реформу в подготовке юношеских сборных России»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о реформе в подготовке юношеских сборных России.

«Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России. Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды.

Во-вторых, все сборные начиная с U-14 получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодежь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола.

В ближайшее время будет принято много кадровых решений, в том числе определимся с кандидатурой спортивного директора. Также мы уже утвердили кандидатуру главного тренера молодежной сборной. Теперь намерены сделать так, чтобы главная команда страны и молодежная сборная работали в единой связке», – сказал Мутко.

Напомним, что на пост главного тренера молодежной сборной России назначен Евгений Бушманов.