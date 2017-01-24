Браво: «Манчестер Сити» не должен отступать от своих идей, несмотря на неудачи»

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво поделился мыслями по поводу не слишком удачных выступлений команды в последних играх. Напомним, «горожане» смогли положить к себе в копилку всего четыре очка в четырех последних поединках АПЛ.

После 22-х туров «Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Челси» на 12 баллов.

«Мы должны быть морально устойчивыми, продолжать усердно работать и верить в наше дело. Это единственный рецепт. В нашей игре произошел спад, но от этого не застрахована ни одна команда. Мы не должны отступать от своих идей, нам нужно верить, что благодаря нашему футболу мы добьемся победы», – сказал Браво.