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    «Вест Хэм» в третий раз отказал «Марселю» в продаже Пайета

    «Марселю» вновь не удалось договориться с «Вест Хэмом» по трансферу полузащитника Димитри Пайета. Французский клуб в третий раз увеличил предложение по 29-летнему игрока – на этот раз с 23 до 27 миллионов евро, – но вновь получил отказ.

    Ранее появилась информация, что «молотобойцы» намереваются заработать на продаже француза не менее 46 миллионов евро. При этом сам футболист недавно заявил, что больше не наденет майку «Вест Хэма».

    В текущем розыгрыше АПЛ Пайет провел 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

    Источник: Skysports

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    23.01.2017 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 23 января 2017, 21:56

      Интересно, кому в итоге будет хуже???

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