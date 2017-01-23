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    Гончаренко: «ЦСКА должен развиваться – пробуем играть со схемой 3-5-2»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как команда воспринимает тактические новшества, и выразил удивление физической формой Сергея Игнашевича.

    «Сейчас мы пробуем играть схему 3-5-2, потому что команда должна развиваться. Чем больше тактической вариативности, тем сложнее сопернику. Ближе к возобновлению чемпионата мы определим основную расстановку. Важно достичь понимания моих идей футболистами.

    Игнашевич? Я в восхищении от того, в какой физической форме он пребывает и как легко переносит нагрузки. Учитывая, что Сергей вместе с братьями Березуцкими уже играли по такой схеме, мне в этом смысле проще. Нужен ли Игнашевич в сборной? Этот посыл нужно адресовать прежде всего Станиславу Черчесову», – сказал Гончаренко на пресс-конференции.

    Напомним, что Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в конце минувшего года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 января 2017, 13:02

      А чего тут удивительного? Опытный футболист,профессионально относится к своей подготовке к сезону и вместо зимнего расслабона самостоятельно поддерживает свою форму,поэтому и нагрузки переносит легче и если не будет травм,то он еще поиграет на приличном уровне,до которого еще молодым игрокам расти и расти!

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