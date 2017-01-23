Гончаренко: «ЦСКА должен развиваться – пробуем играть со схемой 3-5-2»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как команда воспринимает тактические новшества, и выразил удивление физической формой Сергея Игнашевича.

«Сейчас мы пробуем играть схему 3-5-2, потому что команда должна развиваться. Чем больше тактической вариативности, тем сложнее сопернику. Ближе к возобновлению чемпионата мы определим основную расстановку. Важно достичь понимания моих идей футболистами.

Игнашевич? Я в восхищении от того, в какой физической форме он пребывает и как легко переносит нагрузки. Учитывая, что Сергей вместе с братьями Березуцкими уже играли по такой схеме, мне в этом смысле проще. Нужен ли Игнашевич в сборной? Этот посыл нужно адресовать прежде всего Станиславу Черчесову», – сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Напомним, что Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в конце минувшего года.