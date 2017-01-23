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    Василий Березуцкий: «За 15 лет ни разу не видел, чтобы Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил высокий уровень профессионализма одноклубника Сергея Игнашевича. По словам футболиста, партнер по команде в свои 37 лет в полном объеме выполняет работу на тренировках.

    «За 15 лет ни разу не видел, чтобы Сергей Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение. А вот молодежи на сборах пока тяжеловато привыкнуть к интенсивности физической работы. Все-таки в дубле нагрузка немножко пониже», – заявил Березуцкий.

    Игнашевич в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2017 11:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 23 января 2017, 17:10

      за-то вся страна видела на Евро где он и ты,и не добежал, и не смог выполнить какое-то (точнее любое) упражнение.Хотя ты наверняка уверен что гол англичанам забил именно ты,полено....

      -2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Недовольный 23 января 2017, 19:33

      Вечно ты чем то "недовольный"..

      -1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > за ЦСКА с 1980г 3 февраля 2017, 00:04

      думаю после выступления этого и других "дубов" на Евро, им не только я недоволен,но и подавляющее большинство адекватных людей.Если ты им доволен только из-за того что он представляет твой любимый ЦСКА,то вопрос о твоей разумности закрыт

      -1
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      Рейтинг: +79

      Giletka 23 января 2017, 14:16

      Ну так и зрение уже не то

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 января 2017, 14:06

      а где 15 лет-то?на три меньше,Уася..

      -1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 января 2017, 13:03

      Видимо Вася не пересматривал матчи ЦСКА по телевизору, особенно ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 23 января 2017, 12:51

      ахах такую ересть я давно не слышал)

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 января 2017, 12:19

      Потому что он не бегает.

      -1
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