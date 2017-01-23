Василий Березуцкий: «За 15 лет ни разу не видел, чтобы Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение»

за-то вся страна видела на Евро где он и ты,и не добежал, и не смог выполнить какое-то (точнее любое) упражнение.Хотя ты наверняка уверен что гол англичанам забил именно ты,полено....
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил высокий уровень профессионализма одноклубника Сергея Игнашевича. По словам футболиста, партнер по команде в свои 37 лет в полном объеме выполняет работу на тренировках.
«За 15 лет ни разу не видел, чтобы Сергей Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение. А вот молодежи на сборах пока тяжеловато привыкнуть к интенсивности физической работы. Все-таки в дубле нагрузка немножко пониже», – заявил Березуцкий.
Игнашевич в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола.