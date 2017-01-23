Василий Березуцкий: «За 15 лет ни разу не видел, чтобы Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил высокий уровень профессионализма одноклубника Сергея Игнашевича. По словам футболиста, партнер по команде в свои 37 лет в полном объеме выполняет работу на тренировках.

«За 15 лет ни разу не видел, чтобы Сергей Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение. А вот молодежи на сборах пока тяжеловато привыкнуть к интенсивности физической работы. Все-таки в дубле нагрузка немножко пониже», – заявил Березуцкий.

Игнашевич в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола.