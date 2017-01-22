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    Рамос – самый забивной защитник топ-5 лиг за последние пять лет

    Защитник «Реала» Серхио Рамос является самым забивным футболистом в своем амплуа среди игроков топ-5 европейских лиг за последние пять лет, сообщает Bleacher Report. На счету 30-летнего испанца – 26 голов.

    На втором месте расположился Лейтон Бэйнс из «Эвертона» (25 забитых мячей), на третьей позиции оказался Гонсало, который за это время сменил «Вильярреал» на «Фиорентину» (23 забитых мяча).

    Напомним, вчера Рамос, поразив ворота «Малаги» в рамках 19-го тура Примеры (2:1), установил личный рекорд по количеству голов за сезон в рамках чемпионата Испании – 6.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 18:00

      Рамос легенда

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