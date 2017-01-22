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    АПЛ. «Саутгемптон» крупно выиграл у «Лестера»

    «Саутгемптон» дома забил три безответных мяча в ворота «Лестера» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Голами в этом поединке отметились Джеймс Уорд-Проус, Джей Родригес и Душан Тадич.

    Победа позволила хозяевам набрать 27 очков и подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице, а гости, в активе которых 21 балл, остались на 15-й позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Саутгемптон – Лестер Сити – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 26; 2:0 – Родригес, 39; 3:0 – Тадич, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 16:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      TAF 22 января 2017, 18:50

      На Лестер смешно смотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Zigagurt 22 января 2017, 18:31

      Как так ((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      falanor 22 января 2017, 18:13

      что происходит я не пойму? ясень пень никто вам 2 раза подряд АПЛ выиграть не даст. все думали что команда будет за 7-12 место бороться, а ребята сливают одну игру за другой. соберитесь блин

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 22 января 2017, 18:13

      жаль

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 22 января 2017, 17:38

      Опять подвели...

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 22 января 2017, 17:12

      В гостях на ничью хоть играйте, автобусом)

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 января 2017, 16:54

      Покатился чемпион по наклонной....не вылетить бы в этом году

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