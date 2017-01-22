АПЛ. «Саутгемптон» крупно выиграл у «Лестера»

«Саутгемптон» дома забил три безответных мяча в ворота «Лестера» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Голами в этом поединке отметились Джеймс Уорд-Проус, Джей Родригес и Душан Тадич.

Победа позволила хозяевам набрать 27 очков и подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице, а гости, в активе которых 21 балл, остались на 15-й позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Саутгемптон – Лестер Сити – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 26; 2:0 – Родригес, 39; 3:0 – Тадич, 85.

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