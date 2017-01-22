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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Саутгемптон - Лестер

22.01.2017, Воскресенье, 15:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 22 тур Саутгемптон - Лестер
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
7 тур
2 октября, воскресенье 16:15 Лестер 0:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 Лестер 1:0 Саутгемптон
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 2:2 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Лестер 2:0 Саутгемптон
11 тур
8 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Лестер
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
27 тур
23 января, понедельник 23:45 Саутгемптон 0:2 Лестер
5 тур
27 августа, суббота 18:00 Лестер 3:2 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +8

    Эрик99 23 января 2017, 10:18

    я же говорил

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    Рейтинг: +8

    Эрик99 22 января 2017, 09:47

    я думаю будеть очень крутая игра

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    Рейтинг: +8

    Эрик99 19 января 2017, 11:50

    саунтгемптон по любасу выиграет

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    Рейтинг: +43

    forza Juve 1 > Эрик99 22 января 2017, 15:16

    надеюсь

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