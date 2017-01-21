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    Алиев заявил, что бил жену, когда та выпивала

    Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал о непростых взаимоотношениях с женой Татьяной. По словам 31-летнего украинца, он поднимал руку на супругу, когда та выпивала алкоголь. Отметим, что четыре месяца пара развелась.

    «Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала. Нынешние ее синяки не знаю, откуда – может, она где-то падает, может, массажи делает, может, кто-то ее бил. Я за ней не слежу, мне она неинтересна», – сказал Алиев.

    Добавим, что несмотря на развод, бывшие супруги живут в одной квартире.

    Источник: PROСпорт

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    21.01.2017 18:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2017, 20:25

      говняный мужиченка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 января 2017, 19:05

      Жесткий тип, раз вину признал, можно б его и наказать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 января 2017, 19:03

      В одной квартире??? Извращенцы…

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