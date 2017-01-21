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Алиев заявил, что бил жену, когда та выпивала

21 января 2017, 18:52
3

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал о непростых взаимоотношениях с женой Татьяной. По словам 31-летнего украинца, он поднимал руку на супругу, когда та выпивала алкоголь. Отметим, что четыре месяца пара развелась.

«Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала. Нынешние ее синяки не знаю, откуда – может, она где-то падает, может, массажи делает, может, кто-то ее бил. Я за ней не слежу, мне она неинтересна», – сказал Алиев.

Добавим, что несмотря на развод, бывшие супруги живут в одной квартире.

Источник: PROСпорт
Весь мир Алиев Александр
Комментарии (3)
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filosof sparty
1485014593
В одной квартире??? Извращенцы…
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Kulimen
1485014714
Жесткий тип, раз вину признал, можно б его и наказать.
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Garrincha58
1485019549
говняный мужиченка
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