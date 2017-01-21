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  • Мутко: «Если обнаружится обман по трансферу Молло, то бледный вид будет у всех»

Мутко: «Если обнаружится обман по трансферу Молло, то бледный вид будет у всех»

21 января 2017, 18:38
13

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в случае выявления обмана со стороны «Зенита» при совершении трансфера хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло, виновные понесут жесткое наказание.

Ранее сообщалось, что бывший клуб 27-летнего игрока «Сент-Этьен» получит половину вырученных от его продажи средств. Сине-бело-голубые оповестили французскую сторону, что сумма сделки составила 500 тысяч евро, однако по информации некоторых тамошних СМИ, полузащитник обошелся петербуржцам примерно в 3,2 миллиона. Руководство зеленых собирается обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.

«Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Garrincha58
1485013938
Мутко уже давно должен иметь бледный вид, а он все хорохорится
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monser08
1485014209
Теперь с Мутко нужно будет делиться.
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filosof sparty
1485014811
Ну там явно махинации, но вот докажут ли, вот в чём вопрос
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nemolod
1485016808
"Да дача числится ваша,но куплена на мои деньги!- А ТЫ ЭТО ДОКАЖИ?" (из фильма Берегись автомобиля)
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polt
1485017448
Вид будет бледно-лазуревый.
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Viktor781
1485018720
Нехорошо!
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Zenit2312
1485020991
Бред какой то !!! Не стоит он 3,2 миллиона! Пятихатка максимум. И то не понятно зачем брали!
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shinnik
1485021476
Мимо рота носят чачу ,мимо носа- алычу.. Да,Виталик?)
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h3LL1k
1485041475
Мудко из изыди сука!!! не чё не будет всё норм всё схвачено за всё заплачено)))
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Nehdan4ik
1485103157
уберите этого мудко и не публикуйте его ни где ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..................
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