Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Если обнаружится обман по трансферу Молло, то бледный вид будет у всех»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в случае выявления обмана со стороны «Зенита» при совершении трансфера хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло, виновные понесут жесткое наказание.

    Ранее сообщалось, что бывший клуб 27-летнего игрока «Сент-Этьен» получит половину вырученных от его продажи средств. Сине-бело-голубые оповестили французскую сторону, что сумма сделки составила 500 тысяч евро, однако по информации некоторых тамошних СМИ, полузащитник обошелся петербуржцам примерно в 3,2 миллиона. Руководство зеленых собирается обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.

    «Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 18:38
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:39

      уберите этого мудко и не публикуйте его ни где ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 22 января 2017, 02:31

      Мудко из изыди сука!!!
      не чё не будет всё норм всё схвачено за всё заплачено)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 января 2017, 20:57

      Мимо рота носят чачу ,мимо носа- алычу..
      Да,Виталик?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 21 января 2017, 20:49

      Бред какой то !!! Не стоит он 3,2 миллиона! Пятихатка максимум. И то не понятно зачем брали!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 20:12

      Нехорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 21 января 2017, 19:50

      Вид будет бледно-лазуревый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 21 января 2017, 19:40

      "Да дача числится ваша,но куплена на мои деньги!- А ТЫ ЭТО ДОКАЖИ?"
      (из фильма Берегись автомобиля)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 21 января 2017, 19:33

      Дааа бабки решают все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 января 2017, 19:06

      Ну там явно махинации, но вот докажут ли, вот в чём вопрос

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 21 января 2017, 18:56

      Теперь с Мутко нужно будет делиться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > monser08 21 января 2017, 19:49

      Мудака кинули на бабки!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11