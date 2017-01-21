Мутко: «Если обнаружится обман по трансферу Молло, то бледный вид будет у всех»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в случае выявления обмана со стороны «Зенита» при совершении трансфера хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло, виновные понесут жесткое наказание.

Ранее сообщалось, что бывший клуб 27-летнего игрока «Сент-Этьен» получит половину вырученных от его продажи средств. Сине-бело-голубые оповестили французскую сторону, что сумма сделки составила 500 тысяч евро, однако по информации некоторых тамошних СМИ, полузащитник обошелся петербуржцам примерно в 3,2 миллиона. Руководство зеленых собирается обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.

«Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола», – сказал Мутко.