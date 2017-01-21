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    Мутко заверил, что арену «Фишт» сдадут в первой декаде февраля

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заверил, что арена «Фишт», реконструируемая к проведению Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, поступит в эксплуатацию в первой декаде февраля.

    «Стадион в Сочи будет сдан в первой декаде февраля, это 100 процентов. Там сейчас идут работы, связанные с доделкой временных трибун, информационных систем, коммуникаций. Ведутся работы по инженерной оснащенности», – сказал Мутко.

    Стадион в Сочи примет три матча Кубка конфедераций – два на групповом этапе и один полуфинал.

    Источник: ТАСС

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    21.01.2017 17:40
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