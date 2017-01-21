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  • Самедов: «Спартаковский дух не потерян, просто изменились времена»

Самедов: «Спартаковский дух не потерян, просто изменились времена»

21 января 2017, 11:19
15

Новичок «Спартака» Александр Самедов отметил бойцовские качества команды при главном тренере Массимо Каррере. Хавбек подписал контракт с красно-белыми 16 января. По неофициальным данным, сумма трансфера игрока из «Локомотива» составила 3,5 миллиона евро.

«Для меня не стало неожиданностью, что с приходом Карреры «Спартак» получил отличную возможность стать чемпионом. За счет командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.

Существует ли спартаковский дух? Мое мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю из того, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было скорее свойственно другим поколениям», – заявил Самедов.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (15)
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пряник929
1484986981
Там денег дух, там деньги пахнут...
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Viktor781
1484987057
Они специально не проветривают.
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LeXxX282828
1484988615
Вперед, Спартак!!!
Ответить
Сармат Ростов
1484989463
С возвращением, Саша!!! Покажи себя на поле с наилучшей стороны!!!
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Опорник84
1484991047
После Олега Ивановича и футболистов которые играли при нем в Спартак пришло много разного шлака для которых честь клуба были пустым звуком! На бренде Спартака только хотели зарабатывать деньги, а на все остальное наплевать! Вот почему сложилась сейчас такая ситуация! Не зря открыли музей клуба, приходящему футболисту надо вбивать в голову историю, что-бы он знал куда пришел и за какую команду будет играть! А лучше всего воспитывать свою молодежь, что-бы у нее даже и мысли не было уходить из команды пока что-то не выиграешь, а потом иди зарабатывай деньги на стороне! Что-бы не было таких историй как с Самедовым!
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Den Bull
1484991917
Смотри потом не пожалей)
Ответить
СашкаГуров
1484992181
да да
Ответить
ProstoPolzovatel
1484992369
Тот дух, о котором сейчас так любят говорить, формировался плеядой выдающихся спартаковских футболистов и тренеров...но это уже прошедшая эпоха...сейчас и время другое и сам Спартак другой...в этом плане с Самедовым сложно не согласиться...но при этом я не считаю, что Спартак этим составом должен становится чемпионом уже в этом сезоне...поясню: многие думают только на краткосрочную перспективу: дескать вот в сезоне 2016/2017 выиграем, а дальше уже потом будем смотреть...вначале команде нужно закрепиться в еврокубках, поиграть в группе Лиги Европы, набраться опыта, но для этого нужно стабильно попадать в 4-ку по итогам первенства...потом (только потом!) уже можно штурмовать 1-2 место чемпионата и ставить задачу попадания (даже не хорошего выступления) в группу Лиги Чемпионов...и уже после того, как Спартак будет стабильно бороться за чемпионство и проходить в группу, тогда уже ставить новые задачи...как вы понимаете это лет 5-7 не меньше...вот тогда и выработается новый Спартаковский дух или вернётся старый (смотря как вы это для себя понимаете)
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MaxSpartakM
1485002891
Была команда, был дух, все боялись, а сейчас в команде присутствует дух побед и чувство победы, жажда Лиги Чемпионов, в команде где преобладает много ветеранов 28-34 года, огромное желание выиграть. Вот от сюда и первое место , научились дожимать в концовках матча
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Tostao
1485003785
"Античные натурфилософы 6-5 веков до нашей эры определяли дух, как "...нечто газообразное ...", - это, очевидно, дух "Зенита". "В экзистенциализме дух противопоставляется разуму", - это о несомненно о руководстве "Динамо". "Согласно Клагесу дух противостоит душе", - вот это и есть, во всяком случае до сих пор, спартаковский дух. Т.е. дух был, а душа никак не могла занять верхнее место в таблице. ))
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