Самедов: «Спартаковский дух не потерян, просто изменились времена»

Новичок «Спартака» Александр Самедов отметил бойцовские качества команды при главном тренере Массимо Каррере. Хавбек подписал контракт с красно-белыми 16 января. По неофициальным данным, сумма трансфера игрока из «Локомотива» составила 3,5 миллиона евро.

«Для меня не стало неожиданностью, что с приходом Карреры «Спартак» получил отличную возможность стать чемпионом. За счет командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.

Существует ли спартаковский дух? Мое мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю из того, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было скорее свойственно другим поколениям», – заявил Самедов.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.