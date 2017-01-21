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    Самедов: «Спартаковский дух не потерян, просто изменились времена»

    Новичок «Спартака» Александр Самедов отметил бойцовские качества команды при главном тренере Массимо Каррере. Хавбек подписал контракт с красно-белыми 16 января. По неофициальным данным, сумма трансфера игрока из «Локомотива» составила 3,5 миллиона евро.

    «Для меня не стало неожиданностью, что с приходом Карреры «Спартак» получил отличную возможность стать чемпионом. За счет командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.

    Существует ли спартаковский дух? Мое мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю из того, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было скорее свойственно другим поколениям», – заявил Самедов.

    В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2017 11:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 января 2017, 16:03

      "Античные натурфилософы 6-5 веков до нашей эры определяли дух, как "...нечто газообразное ...", - это, очевидно, дух "Зенита".
      "В экзистенциализме дух противопоставляется разуму", - это о несомненно о руководстве "Динамо".
      "Согласно Клагесу дух противостоит душе", - вот это и есть, во всяком случае до сих пор, спартаковский дух. Т.е. дух был, а душа никак не могла занять верхнее место в таблице. ))

      2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 21 января 2017, 15:48

      Была команда, был дух, все боялись, а сейчас в команде присутствует дух побед и чувство победы, жажда Лиги Чемпионов, в команде где преобладает много ветеранов 28-34 года, огромное желание выиграть. Вот от сюда и первое место , научились дожимать в концовках матча

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 21 января 2017, 12:52

      Тот дух, о котором сейчас так любят говорить, формировался плеядой выдающихся спартаковских футболистов и тренеров...но это уже прошедшая эпоха...сейчас и время другое и сам Спартак другой...в этом плане с Самедовым сложно не согласиться...но при этом я не считаю, что Спартак этим составом должен становится чемпионом уже в этом сезоне...поясню: многие думают только на краткосрочную перспективу: дескать вот в сезоне 2016/2017 выиграем, а дальше уже потом будем смотреть...вначале команде нужно закрепиться в еврокубках, поиграть в группе Лиги Европы, набраться опыта, но для этого нужно стабильно попадать в 4-ку по итогам первенства...потом (только потом!) уже можно штурмовать 1-2 место чемпионата и ставить задачу попадания (даже не хорошего выступления) в группу Лиги Чемпионов...и уже после того, как Спартак будет стабильно бороться за чемпионство и проходить в группу, тогда уже ставить новые задачи...как вы понимаете это лет 5-7 не меньше...вот тогда и выработается новый Спартаковский дух или вернётся старый (смотря как вы это для себя понимаете)

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > ProstoPolzovatel 21 января 2017, 13:05

      Истина в ваших словах безусловно есть! Но уж больно заждались мы все победы в чемпионате, а в этом году команды имеет неплохие шансы! Поэтому о следующем сезоне наверняка мало кто задумывается!

      1
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > ProstoPolzovatel 21 января 2017, 17:23

      СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ....НО ЕСЛИ СПАРТАК В ЭТОМ СЕЗОНЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ -ФАНЫ НЕ БУДУТ ПРОТИВ...))И ОПЫТА ИГР В ЕВРОКУБКАХ НАЧНУТ НАБИРАТЬ НЕ В ЛЕ,А В ЛЧ ...ПУСТЬ И НЕ С ФЕНОМЕНАЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ,НО,ДУМАЮ,ЭТО ДАЖЕ ЛУЧШЕ.НЕИЗВЕСТНО,СКОЛЬКО КАРРЕРА БУДЕТ У РУЛЯ И КТО ПРИДЁТ ВМЕСТО И КАКИЕ ДАСТ РЕЗУЛЬТАТЫ...

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 января 2017, 12:49

      да да

      -2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 января 2017, 12:45

      Смотри потом не пожалей)

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 января 2017, 12:30

      После Олега Ивановича и футболистов которые играли при нем в Спартак пришло много разного шлака для которых честь клуба были пустым звуком! На бренде Спартака только хотели зарабатывать деньги, а на все остальное наплевать! Вот почему сложилась сейчас такая ситуация! Не зря открыли музей клуба, приходящему футболисту надо вбивать в голову историю, что-бы он знал куда пришел и за какую команду будет играть! А лучше всего воспитывать свою молодежь, что-бы у нее даже и мысли не было уходить из команды пока что-то не выиграешь, а потом иди зарабатывай деньги на стороне! Что-бы не было таких историй как с Самедовым!

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 января 2017, 12:04

      С возвращением, Саша!!! Покажи себя на поле с наилучшей стороны!!!

      1
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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 21 января 2017, 11:50

      Вперед, Спартак!!!

      3
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 11:24

      Они специально не проветривают.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 января 2017, 11:23

      Там денег дух, там деньги пахнут...

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