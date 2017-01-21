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    Силва и Насри попали в сферу интересов «Хэбэй Чайна Форчун»

    «Хэбэй Чайна Форчун» проявляет интерес к двум игрокам «Манчестер Сити». Как сообщается, китайский клуб хотел бы видеть в своих рядах полузащитников Давида Силву и Самира Насри. Последний выступает на правах аренды за «Севилью». «Хэбэй Чайна Форчун» оценивает Силву в 50 миллионов фунтов стерлингов, а за француза готов заплатить 30 миллионов.

    Насри в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу, Силва в АПЛ в 19 матчах забил один гол и совершил четыре голевые передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    21.01.2017 06:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      palych1974 21 января 2017, 07:24

      Китай проявляет интерес ко всему, что движется... )))

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