Фонте перешел из «Саутгемптона» в «Вест Хэм» за 8 миллионов

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте стал игроком «Вест Хэма». Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», сумма сделки составила 8 миллионов евро. Со своей новой командой игрок подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года. Кроме того, он может быть пролонгирован еще на один сезон.

Напомним, Фонте является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне защитник провел за «Саутгемптон» в АПЛ 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

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