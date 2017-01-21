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    Фонте перешел из «Саутгемптона» в «Вест Хэм» за 8 миллионов

    Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте стал игроком «Вест Хэма». Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», сумма сделки составила 8 миллионов евро. Со своей новой командой игрок подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года. Кроме того, он может быть пролонгирован еще на один сезон.

    Напомним, Фонте является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне защитник провел за «Саутгемптон» в АПЛ 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    21.01.2017 00:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 января 2017, 09:41

      Видимо Билич убедил. Неплохой выбор исходя из того что руководство ВХЮ стабильно, но это не главный лот святых. И хорошо что не в Спартак. Там уже в общем комплект защитников, так как Бока остался, да и Таски не отпустили.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 января 2017, 06:56

      зря

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 21 января 2017, 05:49

      все что не делается-к лучшему))

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 21 января 2017, 04:29

      Один вопрос: зачем блеаоть?

      0
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      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 21 января 2017, 00:35

      ого , я думал в топ перейдет, но решил не прыгать выше головы, что тоже верно)

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