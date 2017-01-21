Фонте перешел из «Саутгемптона» в «Вест Хэм» за 8 миллионов

Видимо Билич убедил. Неплохой выбор исходя из того что руководство ВХЮ стабильно, но это не главный лот святых. И хорошо что не в Спартак. Там уже в общем комплект защитников, так как Бока остался, да и Таски не отпустили.
Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте стал игроком «Вест Хэма». Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», сумма сделки составила 8 миллионов евро. Со своей новой командой игрок подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года. Кроме того, он может быть пролонгирован еще на один сезон.
Напомним, Фонте является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне защитник провел за «Саутгемптон» в АПЛ 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.
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— West Ham United (@WestHamUtd) 20 января 2017 г.