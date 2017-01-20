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  • Алексей Миранчук собирается разорвать контракт с «Локомотивом»

Алексей Миранчук собирается разорвать контракт с «Локомотивом»

20 января 2017, 21:38
24

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук, по всей видимости, не будет продлевать соглашение с железнодорожниками.

Срок действующего контракта Миранчука с «Локо» истекает в конце года, и красно-зеленые не прочь переподписать футболиста, однако стороны не могут сойтись по финансовым аспектам договора.

Согласно действующим нормам, игрок вправе расторгнуть контракт по истечении так называемого «защищенного периода». Именно этим пунктом и намерен воспользоваться Миранчук, у которого идет уже четвертый год контракта с нынешним клубом.

На данный момент наибольшую настойчивость в переходе Алексея Миранчука проявляет казанский «Рубин». Также в его услугах заинтересованы «Зенит» и «Краснодар».

По предварительным оценкам, сумма трансфера может составить порядка трех миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Зенит Рубин Краснодар Миранчук Алексей
Комментарии (24)
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absent32
1484939259
пускай пи...ет!!! заипали эти ни чего не добившиеся щенки права качать какую им зп получать!!! это не Локо виноват в потере талантов, а таланты требующие то чего по праву еще не заслужили!!! брата забирай и к Рифату, а в Локо не возвращайтесь!!!
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АлёшкА91
1484939968
Зенит всех купит, еще пару миллиардов у Путина безвозмездно врзьмут и все ништяк!)
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Файдаэн
1484940051
Источник - Шнобель Арустамян. Расходимся.
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doktor 100
1484941198
Играй за Локо.
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XaXatyn
1484941223
Не люблю таких игроков-пи...болов ! говорят одно а делают другое , пусть валит куда хочет !
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кошмарик
1484942002
деньгисов намба ту..
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Kulimen
1484943001
Шлюха продажная.
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Cosh18
1484946163
Еще одна Санта Барбара
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Masteralex
1484948857
ввели бы в РФПЛ лимит зарплат как в МЛС, сразу бы такие выскочки поутихли бы, потому что за рубежом они нафиг никому не нужны, а в России они спекулируют паспортом, бабло только портит их в итоге
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Наварх
1484954645
Одна грязь в комментариях, человек хочет более комфортные для себя условия, как и любой из Вас. Ему предложили пару контрактов из других клубов более выгодных, вот он и дал понять либо такие же условия в Локомотиве либо контракт с другим клубом. Для человека это работа, каждый хочет для своей семьи и для себя лично комфорта, а кричать с дивана он предатель, ему нужны только деньги... бред. Сами на себя посмотрите, Вы все работаете и хотите больше денег для себя и семьи. Некоторые говорят продажный, так Вы сами когда идёте на более выгодную зарплату в другую фирму, тогда Вы сами продажные. Кричат щенок, ничего не добился в жизни, а требует, Вы сами кто? Сантехник, менеджер Ашана, тех. директор строй конторы с зарплатой 80 деревянных? Парень добился того, что ему предлагают миллионы и к нему есть Уважение. Он игрок сборной России.
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