Алексей Миранчук собирается разорвать контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук, по всей видимости, не будет продлевать соглашение с железнодорожниками.

Срок действующего контракта Миранчука с «Локо» истекает в конце года, и красно-зеленые не прочь переподписать футболиста, однако стороны не могут сойтись по финансовым аспектам договора.

Согласно действующим нормам, игрок вправе расторгнуть контракт по истечении так называемого «защищенного периода». Именно этим пунктом и намерен воспользоваться Миранчук, у которого идет уже четвертый год контракта с нынешним клубом.

На данный момент наибольшую настойчивость в переходе Алексея Миранчука проявляет казанский «Рубин». Также в его услугах заинтересованы «Зенит» и «Краснодар».

По предварительным оценкам, сумма трансфера может составить порядка трех миллионов евро.