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    Алексей Миранчук собирается разорвать контракт с «Локомотивом»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук, по всей видимости, не будет продлевать соглашение с железнодорожниками.

    Срок действующего контракта Миранчука с «Локо» истекает в конце года, и красно-зеленые не прочь переподписать футболиста, однако стороны не могут сойтись по финансовым аспектам договора.

    Согласно действующим нормам, игрок вправе расторгнуть контракт по истечении так называемого «защищенного периода». Именно этим пунктом и намерен воспользоваться Миранчук, у которого идет уже четвертый год контракта с нынешним клубом.

    На данный момент наибольшую настойчивость в переходе Алексея Миранчука проявляет казанский «Рубин». Также в его услугах заинтересованы «Зенит» и «Краснодар».

    По предварительным оценкам, сумма трансфера может составить порядка трех миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2017 21:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 января 2017, 14:17

      Ну что сказать) Конечно очень обидно терять воспитанника клуба, но нужно просто пожелать ему удачи! Плохого он ни чего сделать не успел,обещаний ни каких не давал... Да и по сути он в этой ситуации не виноват снова агенты крутят... в Рубине дают денег больше вот они всеми силами и пытаются его туда перетащить... Так что остается пожелать только удачи Лехе и успехов на футбольном поле! Локо дал ему путевку в большой футбол, так что постарайся оправдать все ожидания пусть и в другом клубе... За сборную в любом случае болеет вся страна и если туда попадает воспитанник Локо(пусть и играющий за другой клуб) - это большая гордость!

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      Рейтинг: -90

      Raider26 21 января 2017, 14:02

      Жаль конечно, но пусть валит

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      Рейтинг: +51

      Buyan86 21 января 2017, 13:08

      Новым Лоськовым ему не стать!

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      Рейтинг: +51

      Buyan86 21 января 2017, 13:07

      Хочет уходить - пусть уходит! Он на Роналду игрой не похож, чтобы ему миллионы платить!!!

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      Рейтинг: +504

      alex-76 21 января 2017, 04:50

      Ну собирается, так пусть разрывает. Насильно мил не будешь как говорится.
      Повышения он требует, ну что же имеет право конечно....но вот только статистика его в этом сезоне (1+1) что-то не очень впечатляет мягко говоря. Цена и качество не совпадают что-то. Что вы на это скажите господа правдолюбы, и не надо спортсменов сравнивать с людьми других профессий......

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      Рейтинг: +345

      Наварх 21 января 2017, 02:24

      Одна грязь в комментариях, человек хочет более комфортные для себя условия, как и любой из Вас. Ему предложили пару контрактов из других клубов более выгодных, вот он и дал понять либо такие же условия в Локомотиве либо контракт с другим клубом. Для человека это работа, каждый хочет для своей семьи и для себя лично комфорта, а кричать с дивана он предатель, ему нужны только деньги... бред. Сами на себя посмотрите, Вы все работаете и хотите больше денег для себя и семьи. Некоторые говорят продажный, так Вы сами когда идёте на более выгодную зарплату в другую фирму, тогда Вы сами продажные. Кричат щенок, ничего не добился в жизни, а требует, Вы сами кто? Сантехник, менеджер Ашана, тех. директор строй конторы с зарплатой 80 деревянных? Парень добился того, что ему предлагают миллионы и к нему есть Уважение. Он игрок сборной России.

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      Рейтинг: +592

      spaike > Наварх 21 января 2017, 03:56

      Согласен, зачем поносить игрока только за то что он хочет более комфортные условия для себя и семьи. Я понимаю еще если ругают за плохую игру, но за то что игрок хочет сменить клуб или больше зарабатывать это дикость (по-моему каждый этого хочет, а кто скажет что не хочет этого тот просто лицемер).

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      Рейтинг: +148

      P10NER 21 января 2017, 01:04

      рубин гадюшник тот еще. Всех забирает. А Мира надежда был Локо. Сейчас если перейдет все пропал, тут хотя бы играет

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 января 2017, 00:59

      По нему сразу видно что ему деньги нужны! Пару голов забил и хватит.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 января 2017, 00:47

      ввели бы в РФПЛ лимит зарплат как в МЛС, сразу бы такие выскочки поутихли бы, потому что за рубежом они нафиг никому не нужны, а в России они спекулируют паспортом, бабло только портит их в итоге

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 21 января 2017, 00:02

      Еще одна Санта Барбара

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