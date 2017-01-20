Алексей Миранчук собирается разорвать контракт с «Локомотивом»

Ну что сказать) Конечно очень обидно терять воспитанника клуба, но нужно просто пожелать ему удачи! Плохого он ни чего сделать не успел,обещаний ни каких не давал... Да и по сути он в этой ситуации не виноват снова агенты крутят... в Рубине дают денег больше вот они всеми силами и пытаются его туда перетащить... Так что остается пожелать только удачи Лехе и успехов на футбольном поле! Локо дал ему путевку в большой футбол, так что постарайся оправдать все ожидания пусть и в другом клубе... За сборную в любом случае болеет вся страна и если туда попадает воспитанник Локо(пусть и играющий за другой клуб) - это большая гордость!
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук, по всей видимости, не будет продлевать соглашение с железнодорожниками.
Срок действующего контракта Миранчука с «Локо» истекает в конце года, и красно-зеленые не прочь переподписать футболиста, однако стороны не могут сойтись по финансовым аспектам договора.
Согласно действующим нормам, игрок вправе расторгнуть контракт по истечении так называемого «защищенного периода». Именно этим пунктом и намерен воспользоваться Миранчук, у которого идет уже четвертый год контракта с нынешним клубом.
На данный момент наибольшую настойчивость в переходе Алексея Миранчука проявляет казанский «Рубин». Также в его услугах заинтересованы «Зенит» и «Краснодар».
По предварительным оценкам, сумма трансфера может составить порядка трех миллионов евро.