«Марсель» отказался от идеи приобрести Пайета

Руководство «Марселя» приняло решение не приобретать у «Вест Хэма» нападающего Димитри Пайета. По информации источника, французский клуб предпринимал несколько попыток заполучить 29-летнего игрока, однако получил отказ, в связи с чем переключился на других футболистов.

Напомним, ранее Пайет отказался выступать за «Вест Хэм», заявив, что больше никогда не наденет футболку лондонского клуба. В нынешнем сезоне нападающий провел за «молотобойцев» в АПЛ 18 матчей, в которых забил два гола и сделал девять результативных передач.