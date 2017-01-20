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    «Марсель» отказался от идеи приобрести Пайета

    Руководство «Марселя» приняло решение не приобретать у «Вест Хэма» нападающего Димитри Пайета. По информации источника, французский клуб предпринимал несколько попыток заполучить 29-летнего игрока, однако получил отказ, в связи с чем переключился на других футболистов.

    Напомним, ранее Пайет отказался выступать за «Вест Хэм», заявив, что больше никогда не наденет футболку лондонского клуба. В нынешнем сезоне нападающий провел за «молотобойцев» в АПЛ 18 матчей, в которых забил два гола и сделал девять результативных передач.

    Источник: Skysports

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    20.01.2017 18:03
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 19:28

      Теперь только в Китай.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 января 2017, 18:07

      Вот и вся проблема таких высказываний. То же ждало и Самедова, но ему повезло

      0
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