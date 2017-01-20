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    «Реал» готов продать Роналду в Азию

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает вариант продажи нападающего Криштиану Роналду до момента истечения его действующего контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года, сообщает Don Balon. Приоритетной линией продажи звезды является азиатский футбольный рынок, который сейчас на подъеме. Завершить свою профессиональную карьеру футболиста Роналду может в МЛС.

    В текущем сезоне Роналду провел в Примере 13 игр, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 06:31
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 20 января 2017, 21:58

      два раза проиграли опять роналду виноват как прошлом.а защита не причем!а может рамос два раза спас команду,варан один раз забил из за этого наверно.

      0
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      Рейтинг: +38

      vaneavnea109 20 января 2017, 21:56

      Ahaa ronaldo v kitai smeshno

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 20 января 2017, 21:53

      это что то меняет?

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 20 января 2017, 14:46

      Реал это и есть РОналду!!!

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 января 2017, 12:41

      Да

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 января 2017, 10:57

      Там пусть на скамейке сидит и афтографы штампует)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 января 2017, 10:40

      там он и играть то не будет.на него как на экспонат смотреть будут

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 20 января 2017, 10:38

      Интересно узнать цифру за которую его могут купить для Китая))))))) Сколько стадионов можно будет построить)))

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 января 2017, 10:32

      сейчас Виллаш-Боаш негодует, лимит же вводят)

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 20 января 2017, 10:28

      Утка, я бы сказал Селезень какой то !!!

      0
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