«Реал» готов продать Роналду в Азию

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает вариант продажи нападающего Криштиану Роналду до момента истечения его действующего контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года, сообщает Don Balon. Приоритетной линией продажи звезды является азиатский футбольный рынок, который сейчас на подъеме. Завершить свою профессиональную карьеру футболиста Роналду может в МЛС.

В текущем сезоне Роналду провел в Примере 13 игр, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.