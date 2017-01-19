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    Коларов назвал Гвардиолу лучшим футбольным тренером в мире

    Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов считает главного тренера команды Хосепа Гвардиолу лучшим специалистом в мире.

    «Думаю, каждый футболист хотел бы работать под руководством Гвардиолы, ведь он лучший футбольный тренер на данный момент. Он всегда требует от игроков, чтобы они полностью выкладывались абсолютно во всем.

    Не сомневаюсь в том, что мы будем участвовать в чемпионской гонке в этом сезоне», – сказал Коларов.

    Напомним, что по итогам 21 тура «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    19.01.2017 07:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 12:54

      Он хорош, но видно сразу, что АПЛ не для него!

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      Рейтинг: +6

      KWN37 19 января 2017, 11:23

      Зачтено !

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