Коларов назвал Гвардиолу лучшим футбольным тренером в мире

Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов считает главного тренера команды Хосепа Гвардиолу лучшим специалистом в мире.

«Думаю, каждый футболист хотел бы работать под руководством Гвардиолы, ведь он лучший футбольный тренер на данный момент. Он всегда требует от игроков, чтобы они полностью выкладывались абсолютно во всем.

Не сомневаюсь в том, что мы будем участвовать в чемпионской гонке в этом сезоне», – сказал Коларов.

Напомним, что по итогам 21 тура «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.