Головин: «Надев однажды футболку ЦСКА, спартаковскую надеть уже не смогу»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал, кто помогал ему адаптироваться в национальной команде, а также признался, что не никогда не сможет перейти в «Спартак», так как однажды уже надел футболку армейского клуба.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 20-летний хавбек принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч.

– Говорят, что ЦСКА устал. От того, что мало игроков, от разговоров вокруг финансов, да и друг от друга тоже. Вот вы от кого больше всего устали?

– Я ни от кого не уставал (смеется). Я думаю, у нас это дело случая. ЦСКА второй или третий год подряд испытывает спад. Помню, за шесть игр набирали одно очко, но потом все приходило в норму.

– Про усталость – это я процитировал Игоря Акинфеева. Когда вы с ним познакомились, какие были впечатления?

– Я думал, что Игорь очень серьезный, закрытый, никогда не шутит, ни с кем не разговаривает. А на самом деле никакой зажатости, очень веселый и душевный человек. Он мне в сборной хорошо помог, когда я только приехал. Это была товарищеская игра против Франции. И Игорь, и Рома Широков, и все наши армейские футболисты, все мне помогали.

– Роман Широков? Это же вы его вытеснили из основного состава ЦСКА. Какие у вас сложились отношения?

– Очень хорошие отношения. Когда он перешел к нам, я еще в основе ни на одном из матчей не вышел. Играть я начал только на сборах, и там я всегда делал упражнения с ним в паре. А место в основе… Это решение тренера, но и я бы не сказал, что Рома был в плохой форме. Просто такой выбор сделал Леонид Викторович. Но Широков мне помогал и в клубе, и в сборной подбадривал, говорил, чтоб ничего не боялся.

– Не боялись даже «Спартак» поменять на ЦСКА?

– По поводу «Спартака» – это его решение. Я не вижу в этом ничего страшного, но я, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу.