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  • Головин: «Надев однажды футболку ЦСКА, спартаковскую надеть уже не смогу»

Головин: «Надев однажды футболку ЦСКА, спартаковскую надеть уже не смогу»

18 января 2017, 00:13
27

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал, кто помогал ему адаптироваться в национальной команде, а также признался, что не никогда не сможет перейти в «Спартак», так как однажды уже надел футболку армейского клуба.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 20-летний хавбек принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч.

– Говорят, что ЦСКА устал. От того, что мало игроков, от разговоров вокруг финансов, да и друг от друга тоже. Вот вы от кого больше всего устали?

– Я ни от кого не уставал (смеется). Я думаю, у нас это дело случая. ЦСКА второй или третий год подряд испытывает спад. Помню, за шесть игр набирали одно очко, но потом все приходило в норму.

– Про усталость – это я процитировал Игоря Акинфеева. Когда вы с ним познакомились, какие были впечатления?

– Я думал, что Игорь очень серьезный, закрытый, никогда не шутит, ни с кем не разговаривает. А на самом деле никакой зажатости, очень веселый и душевный человек. Он мне в сборной хорошо помог, когда я только приехал. Это была товарищеская игра против Франции. И Игорь, и Рома Широков, и все наши армейские футболисты, все мне помогали.

– Роман Широков? Это же вы его вытеснили из основного состава ЦСКА. Какие у вас сложились отношения?

– Очень хорошие отношения. Когда он перешел к нам, я еще в основе ни на одном из матчей не вышел. Играть я начал только на сборах, и там я всегда делал упражнения с ним в паре. А место в основе… Это решение тренера, но и я бы не сказал, что Рома был в плохой форме. Просто такой выбор сделал Леонид Викторович. Но Широков мне помогал и в клубе, и в сборной подбадривал, говорил, чтоб ничего не боялся.

– Не боялись даже «Спартак» поменять на ЦСКА?

– По поводу «Спартака» – это его решение. Я не вижу в этом ничего страшного, но я, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Головин Александр
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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pntrz
1484688566
да ты и не нужен никому кроме цска
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АЛЕКС 58
1484688662
Говорит мальчик,и не думает,что когда нибудь,ему напомнят этот комментарий!
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Icemennn
1484705697
Только языком трепать и могут...
Ответить
афоня72
1484707210
В 20 лет смотришь на жизнь совсем иначе чем в 40, у тебя все впереди и не надо категоричности пацан! Удачи на поле и жизни!
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Dimonadze
1484707605
Ой, не зарекайся))) годы идут, мышление меняется...
Ответить
lekseij2007
1484711047
Тебе 20 лет! Не говори заранее! И не такие патриоты клуба , как ты, покидали и меняли расположение. Так что, через пару-тройку лет посмотрим.
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Диктор
1484714673
Можно подумать ты кому то нужен в рядах красно-белых.Хватит уже подсознательно свои мысли на свет вытаскивать.
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Zeff
1484721879
Зарекалась ворона ...... не клевать.
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spartach n1
1484722624
Никому эта кляча манерная в Спартаке не нужна !
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Спартак-воин
1484739380
Да кто же тебя возьмём...позор ты последнего евро
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