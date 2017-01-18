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    Головин: «Надев однажды футболку ЦСКА, спартаковскую надеть уже не смогу»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал, кто помогал ему адаптироваться в национальной команде, а также признался, что не никогда не сможет перейти в «Спартак», так как однажды уже надел футболку армейского клуба.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ 20-летний хавбек принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч.

    – Говорят, что ЦСКА устал. От того, что мало игроков, от разговоров вокруг финансов, да и друг от друга тоже. Вот вы от кого больше всего устали?

    – Я ни от кого не уставал (смеется). Я думаю, у нас это дело случая. ЦСКА второй или третий год подряд испытывает спад. Помню, за шесть игр набирали одно очко, но потом все приходило в норму.

    – Про усталость – это я процитировал Игоря Акинфеева. Когда вы с ним познакомились, какие были впечатления?

    – Я думал, что Игорь очень серьезный, закрытый, никогда не шутит, ни с кем не разговаривает. А на самом деле никакой зажатости, очень веселый и душевный человек. Он мне в сборной хорошо помог, когда я только приехал. Это была товарищеская игра против Франции. И Игорь, и Рома Широков, и все наши армейские футболисты, все мне помогали.

    – Роман Широков? Это же вы его вытеснили из основного состава ЦСКА. Какие у вас сложились отношения?

    – Очень хорошие отношения. Когда он перешел к нам, я еще в основе ни на одном из матчей не вышел. Играть я начал только на сборах, и там я всегда делал упражнения с ним в паре. А место в основе… Это решение тренера, но и я бы не сказал, что Рома был в плохой форме. Просто такой выбор сделал Леонид Викторович. Но Широков мне помогал и в клубе, и в сборной подбадривал, говорил, чтоб ничего не боялся.

    – Не боялись даже «Спартак» поменять на ЦСКА?

    – По поводу «Спартака» – это его решение. Я не вижу в этом ничего страшного, но я, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    18.01.2017 00:13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 января 2017, 17:26

      Многие зарекались - кто тебя за язык тянет то - а потом как себя будешь чувствовать

      0
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 18 января 2017, 14:36

      Да кто же тебя возьмём...позор ты последнего евро

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 18 января 2017, 09:57

      Никому эта кляча манерная в Спартаке не нужна !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 января 2017, 09:44

      Зарекалась ворона ...... не клевать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 18 января 2017, 09:07

      деньги- это не главное, главное их количество.........................................

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 января 2017, 07:44

      Можно подумать ты кому то нужен в рядах красно-белых.Хватит уже подсознательно свои мысли на свет вытаскивать.

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 18 января 2017, 07:06

      Предрассудки. Всё дело в цене

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 18 января 2017, 06:44

      Тебе 20 лет! Не говори заранее! И не такие патриоты клуба , как ты, покидали и меняли расположение. Так что, через пару-тройку лет посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > lekseij2007 18 января 2017, 09:52

      Назови патриотов, которые перешли в Спартак. Ведь речь идет о Спартаке.

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      Рейтинг: +235

      Копытин 18 января 2017, 05:54

      ну не знааааю...

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 18 января 2017, 05:46

      Ой, не зарекайся))) годы идут, мышление меняется...

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