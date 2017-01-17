Раньери: «Букмекеры больше верили в воскрешение Элвиса, чем в чемпионство «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери на церемонии включения его в Зал славы итальянского футбола рассказал о том, что в завоевание «лисами» чемпионского звания в прошлом сезоне не верила ни одна из букмекерских контор.

«Изначально нашей целью были 40 очков, но потом мы стали осознавать, что можем добиться гораздо большего. У нас получилось это благодаря взлетам и падениям других команд. Наша история была словно история о Золушке. Никто из букмекеров не верил в «Лестер», они могли поверить во что угодно, например, в высадку инопланетян на Пикадилли или воскрешение Элвиса Пресли, но только не в наше чемпионство. Но сейчас я нахожусь здесь и все это благодаря фантастическому приключению с моей командой», – сказал Раньери.

Напомним, что на победу «Лестера» в АПЛ, которая стала первой в истории клуба, коэффициент составлял 5001.