Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «Букмекеры больше верили в воскрешение Элвиса, чем в чемпионство «Лестера»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери на церемонии включения его в Зал славы итальянского футбола рассказал о том, что в завоевание «лисами» чемпионского звания в прошлом сезоне не верила ни одна из букмекерских контор.

    «Изначально нашей целью были 40 очков, но потом мы стали осознавать, что можем добиться гораздо большего. У нас получилось это благодаря взлетам и падениям других команд. Наша история была словно история о Золушке. Никто из букмекеров не верил в «Лестер», они могли поверить во что угодно, например, в высадку инопланетян на Пикадилли или воскрешение Элвиса Пресли, но только не в наше чемпионство. Но сейчас я нахожусь здесь и все это благодаря фантастическому приключению с моей командой», – сказал Раньери.

    Напомним, что на победу «Лестера» в АПЛ, которая стала первой в истории клуба, коэффициент составлял 5001.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 21 января 2017, 17:56

      с прошлого сезона как раз и стал симпотизировать лисам!!!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2017, 12:42

      Сам не верил до конца,думал на финише гранды задушат или сами оступятся как у нас Ростов.Жалко того Англа который должен был забрать 100тыс поставив10 фунтов,но согласился на 30тыс незадолго до конца чемпионата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 января 2017, 01:11

      Игроки и сами думаю не очень то верили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 18 января 2017, 00:57

      М-да, вот это приход)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 18 января 2017, 00:06

      Хороший коэф 5001... А ведь кто-то поверил и выиграл!.. Чего и всем желаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 января 2017, 23:11

      Вам бы хоть не вылететь... Обратно выбираться из чемпионшипа - еще то приключение...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11