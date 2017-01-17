Каррагер: «Манчестер Сити» не возьмет Лигу чемпионов или АПЛ с Браво в воротах»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о перспективах «Манчестер Сити» в текущем сезоне. По мнению ветерана, манкунианцам для достижения поставленной цели требуется приобрести нового вратаря.

«Манчестер Сити» не реализовывает свои моменты. Плюс у них вратарь, который далек от совершенства. Не думаю, что Гвардиола поступил верно, расставшись с Хартом. Теперь ему надо принять безжалостное решение по Браво. Нужен новый вратарь или возвращать Харта. С нынешним голкипером им не видать триумфа в Лиге чемпионов или АПЛ», – заявил Каррагер.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен купить нового вратаря. В нынешнем сезоне Браво провел за «горожан» в АПЛ 18 матчей, в которых пропустил 16 голов.