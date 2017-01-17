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    Червиченко: «Не будет Адриано забивать с такой зарплатой — могут начаться распри»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически смотрит на переход в команду нападающего Луиса Адриано. Бразилец подписал с клубом долгосрочный контракт. По неофициальным данным, форвард в России будет зарабатывать более 4 миллионов евро в год.

    «Хорошие приобретения «Спартака» сочетаются с довольно странными. Селихов и Самедов – удачные покупки. А вот трансфер Джикии для меня непонятен. Покупка Луиса Адриано для меня тоже сомнительна. Мне кажется, что будет ситуация как с Лукасом Барриосом. Еще немаловажным момент является зарплата бразильца. Если Луис Адриано не будет забивать с такой зарплатой, то могут начаться распри: почему те, кто забивают и тащат команду, получают в два раза меньше», – заявил Червиченко.

    5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 15:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 января 2017, 07:57

      тут тот он прав в последнем предложении

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 19:18

      черт одним словом этот червиченко

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 января 2017, 16:50

      Непонятно, что за мудаки постоянно его мнением интересуются? Из червя злоба и обида тоннами льётся. Успокойся, твой поезд ушёл.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +252

      Рыпя 17 января 2017, 16:48

      как же ты заё уже ныть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2017, 16:33

      Задолбало слушать этого ЧЕРВЯ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 17 января 2017, 16:02

      В этом вопросе с определенностью можно сказать только одно - что нет никакой определенности. Остается только надеяться, что вера Карреры в успешные действия Адриано на поле полностью оправдается

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