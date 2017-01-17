Червиченко: «Не будет Адриано забивать с такой зарплатой — могут начаться распри»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически смотрит на переход в команду нападающего Луиса Адриано. Бразилец подписал с клубом долгосрочный контракт. По неофициальным данным, форвард в России будет зарабатывать более 4 миллионов евро в год.

«Хорошие приобретения «Спартака» сочетаются с довольно странными. Селихов и Самедов – удачные покупки. А вот трансфер Джикии для меня непонятен. Покупка Луиса Адриано для меня тоже сомнительна. Мне кажется, что будет ситуация как с Лукасом Барриосом. Еще немаловажным момент является зарплата бразильца. Если Луис Адриано не будет забивать с такой зарплатой, то могут начаться распри: почему те, кто забивают и тащат команду, получают в два раза меньше», – заявил Червиченко.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»