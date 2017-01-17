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  • Червиченко: «Не будет Адриано забивать с такой зарплатой — могут начаться распри»

Червиченко: «Не будет Адриано забивать с такой зарплатой — могут начаться распри»

17 января 2017, 15:42
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически смотрит на переход в команду нападающего Луиса Адриано. Бразилец подписал с клубом долгосрочный контракт. По неофициальным данным, форвард в России будет зарабатывать более 4 миллионов евро в год.

«Хорошие приобретения «Спартака» сочетаются с довольно странными. Селихов и Самедов – удачные покупки. А вот трансфер Джикии для меня непонятен. Покупка Луиса Адриано для меня тоже сомнительна. Мне кажется, что будет ситуация как с Лукасом Барриосом. Еще немаловажным момент является зарплата бразильца. Если Луис Адриано не будет забивать с такой зарплатой, то могут начаться распри: почему те, кто забивают и тащат команду, получают в два раза меньше», – заявил Червиченко.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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oyabun
1484658178
В этом вопросе с определенностью можно сказать только одно - что нет никакой определенности. Остается только надеяться, что вера Карреры в успешные действия Адриано на поле полностью оправдается
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Диктор
1484659995
Задолбало слушать этого ЧЕРВЯ
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Рыпя
1484660927
как же ты заё уже ныть!
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la verdad
1484661053
Непонятно, что за мудаки постоянно его мнением интересуются? Из червя злоба и обида тоннами льётся. Успокойся, твой поезд ушёл.
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alll-1
1484669931
черт одним словом этот червиченко
Ответить
Кинстифа
1484715423
тут тот он прав в последнем предложении
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