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    Созин: «Лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин высоко оценил трансферную кампанию «Спартака». По мнению эксперта, красно-белые на данном этапе наиболее качественно усилили состав из всех команд РФПЛ.

    «По моему мнению, лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно. Один мой знакомый не понимает, почему красно-белые взяли Луиса Адриано. Форвард, забивший шесть мячей за 36 матчей, стоит таких денег? Но в «Шахтере» он забил 128 голов, очень хороший показатель. Имея в составе Луиса Адриано и Зе Луиша, Каррера будет иметь большую вариативность в атаке. Переход Джикии, перспективного российского защитника, тоже можно отметить со знаком плюс. Должен влиться в состав и Самедов. Однако думаю, что свою трансферную кампанию «Спартак» еще не завершил», – заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 12:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 января 2017, 20:28

      Я конечно могу ошибаться, но когда опорный полузащитник вытаскивает отдельные матчи для команды это не совсем хорошо...Глушаков в последних матчах реально крут, вопросов нет, как и Промес...но не дай Бог кто-нибудь сломается, начнутся проблемы...особенно с командами из первой половины таблицы...поэтому хорошо бы ещё и полузащиту усилить...вот тогда и будет точечно и качественно)

      1
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 17 января 2017, 17:41

      время покажет что к чему)подождем до весны и все увидим)

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 17 января 2017, 15:23

      Время покажет.."хороший игрок" и "вписался" разные понятия...

      0
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      Рейтинг: +100638

      zigbert 17 января 2017, 15:08

      Состав Спартака вселяет уверенность.

      1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 17 января 2017, 14:37

      Да, наверное это так. Будем посмотреть!

      2
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      Рейтинг: +22

      killerman77 17 января 2017, 14:29

      созин в твиттерасовке бромантана обожрался

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2017, 14:23

      Полностью согласен со статьей.

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 17 января 2017, 14:14

      все определит турнирная таблица в мае, тогда можно будет мерится у кого был больше и толще

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 января 2017, 13:04

      Адриано кусок мяса. Ничего хорошего от него ждать не стоит. Он даже в Мертвом Милане затерялся...
      Самедов староват, замаринован и без мотивации.
      Джикия еще ничего, неплохой материал для Карреры.
      По мне, пока Спартак не усилился на данный сезон, может лишь на будущее

      -2
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 17 января 2017, 12:53

      Всё будет нормально.Правильной дорогой идём товарищи.СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!

      2
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