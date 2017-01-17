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  • Созин: «Лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно»

Созин: «Лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно»

17 января 2017, 12:25
11

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высоко оценил трансферную кампанию «Спартака». По мнению эксперта, красно-белые на данном этапе наиболее качественно усилили состав из всех команд РФПЛ.

«По моему мнению, лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно. Один мой знакомый не понимает, почему красно-белые взяли Луиса Адриано. Форвард, забивший шесть мячей за 36 матчей, стоит таких денег? Но в «Шахтере» он забил 128 голов, очень хороший показатель. Имея в составе Луиса Адриано и Зе Луиша, Каррера будет иметь большую вариативность в атаке. Переход Джикии, перспективного российского защитника, тоже можно отметить со знаком плюс. Должен влиться в состав и Самедов. Однако думаю, что свою трансферную кампанию «Спартак» еще не завершил», – заявил Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак
Комментарии (11)
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ТЕКСТИЛЬ
1484646839
Всё будет нормально.Правильной дорогой идём товарищи.СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!
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panmon
1484647475
Адриано кусок мяса. Ничего хорошего от него ждать не стоит. Он даже в Мертвом Милане затерялся... Самедов староват, замаринован и без мотивации. Джикия еще ничего, неплохой материал для Карреры. По мне, пока Спартак не усилился на данный сезон, может лишь на будущее
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PNZ1985
1484651689
все определит турнирная таблица в мае, тогда можно будет мерится у кого был больше и толще
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Диктор
1484652217
Полностью согласен со статьей.
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killerman77
1484652567
созин в твиттерасовке бромантана обожрался
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agrmark
1484653068
Да, наверное это так. Будем посмотреть!
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zigbert
1484654881
Состав Спартака вселяет уверенность.
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каа
1484655834
Время покажет.."хороший игрок" и "вписался" разные понятия...
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M.I.K.T.O.R.
1484664086
время покажет что к чему)подождем до весны и все увидим)
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ProstoPolzovatel
1484674083
Я конечно могу ошибаться, но когда опорный полузащитник вытаскивает отдельные матчи для команды это не совсем хорошо...Глушаков в последних матчах реально крут, вопросов нет, как и Промес...но не дай Бог кто-нибудь сломается, начнутся проблемы...особенно с командами из первой половины таблицы...поэтому хорошо бы ещё и полузащиту усилить...вот тогда и будет точечно и качественно)
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