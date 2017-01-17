Созин: «Лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высоко оценил трансферную кампанию «Спартака». По мнению эксперта, красно-белые на данном этапе наиболее качественно усилили состав из всех команд РФПЛ.

«По моему мнению, лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно. Один мой знакомый не понимает, почему красно-белые взяли Луиса Адриано. Форвард, забивший шесть мячей за 36 матчей, стоит таких денег? Но в «Шахтере» он забил 128 голов, очень хороший показатель. Имея в составе Луиса Адриано и Зе Луиша, Каррера будет иметь большую вариативность в атаке. Переход Джикии, перспективного российского защитника, тоже можно отметить со знаком плюс. Должен влиться в состав и Самедов. Однако думаю, что свою трансферную кампанию «Спартак» еще не завершил», – заявил Созин.