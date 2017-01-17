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  • Немов: «Пока не определился, стоит ли становиться инвалидом»

Немов: «Пока не определился, стоит ли становиться инвалидом»

17 января 2017, 11:52
5

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Петр Немов рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы колена. Напомним, что сейчас футболист имеет статус свободного агента. Последним клубом хавбека была «Томь», за которую он выступал до конца 2015 года.

– Мы несколько месяцев договаривались об интервью – чем вы были так заняты?

– Ха-ха, да ни чем. Просто живу на два города, и в Москве у меня встречи с друзьями только. Пытаюсь понять, чем заниматься дальше. Еще не угасла надежда поиграть немного. Говорить о завершении карьеры пока не хочу.

Главное препятствие – здоровье. В прошлом феврале сделал операцию на колене, которое с давних пор беспокоит. До этого несколько лет поддавался на уговоры и играл через боль, что привело к хирургическому вмешательству. И я пока не определился, стоит ли становиться инвалидом, ха-ха. Просто побегать и с друзьями можно, но нужно и семью кормить. Профессиональный спорт требует работы на износ.

– В ЛФЛ друзья звали?

– Недавно Евсеев звонил, спрашивал, чем занимаюсь. Рассказал, что играет в ЛФЛ вместе с Нахушевым, Парфеновым. Предложил мне тоже прийти, если будет желание. Но я дал себе большую паузу, и только сейчас буду начинать бегать. Но если в профессиональный футбол вернуться не получится, то хотя бы так играть с удовольствием пойду.

– И чем занимались целый год после операции?

– Много времени с детьми проводил – это был один из немногих плюсов. Ходил в зал заниматься, сейчас начал на коньках кататься и лыжах. Еще ездил к друзьям – есть в других городах дела. Когда-то были мечты открыть салон по тюнингу машин, но с возрастом и предпочтения поменялись, и финансы.

– Когда последний раз звонили с предложением контракта?

– Сейчас интереса нет. В том году были еще звонки, но я честно говорил о проблемах с коленом, не давал никаких обещаний и просил подождать. Конечно, если возвращаться, то хочется в Премьер-лигу. Карьера так складывалась, что только последние два года выступал в ФНЛ – и мне там не очень понравилось. Но этот вопрос не принципиальный, хочется остаться в любимом деле и еще поиграть.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Немов Петр
Комментарии (5)
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InSomnia_BVB
1484643660
Немов: «Если возвращаться, то хочется в Премьер-лигу». Премьер-лига: «Если Немов, то лучше не Возвращаться».
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xColaz
1484645914
Думаю по силам будет во вторую лигу, но конечно без зарплаты
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TonicIG
1484645995
Главное верить
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Обер-КанцлерЪ
1484647232
http://bombardir.ru/player/568 стоимость 250 тысяч евро ! Интересно, Немов в курсе ?
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ijgjr
1484649536
Если сильно хочешь играть а в ФНЛ не хочешь -значит дело не в желаний играть а желание заработать - так и пиши откровенно и вообще не трогай эту тему
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