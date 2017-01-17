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  • Источник: «Манчестер Сити» приготовил 100 миллионов на Месси

Источник: «Манчестер Сити» приготовил 100 миллионов на Месси

17 января 2017, 11:14
14

Боссы «Манчестер Сити» готовы заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Если сделка будет успешной, то трансфер станет рекордным за всю историю. На сегодняшний день рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед», который заплатил за полузащитника Поля Погба 89 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Месси сыграл 24 матча, в которых забил 27 голов и записал на свой счет девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси планирует продлить контракт с «Барселоной». Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2018 года.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы зимы-2017 Барселона Манчестер Сити Месси Лионель
Комментарии (14)
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АртурZaСМ
1484641057
Боссы «Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов на нападающего «Барселоны» и Лионеля Месси.

Редакторы, проверяйте свой текст прежде чем выложить. В одном предложении 3 ошибки.
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Parham
1484641832
Что-то маловато!!
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giluxa1963
1484642472
и тут китайцы предложили миллиард
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LOKOfanatik19
1484644103
Маловато что то... И это после Эвертона? Агуэро вообще был на поле(что то я его не заметил)?
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калач
1484653248
т.е. вы хотите сказать что Месси всего на 10% лучше чем Погба? или Погба всего на 10% хуже Месси (чуть-чуть не дотягивает)?? Осоловели чтоле
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Azat Hatamow
1484653712
маловато
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Luis Figo
1484656599
еще этаки 50-60 лямов пусть добавят подумаем потом ))
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84aivengo
1484663621
пеп так и не успокоится..
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egrrr
1484675886
Мансити копит деньги на Месси)) звучит)))
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Protosser
1484721616
100? Вы даже Роналду за 100 не купите, наверное)
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