Источник: «Манчестер Сити» приготовил 100 миллионов на Месси

Боссы «Манчестер Сити» готовы заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Если сделка будет успешной, то трансфер станет рекордным за всю историю. На сегодняшний день рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед», который заплатил за полузащитника Поля Погба 89 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Месси сыграл 24 матча, в которых забил 27 голов и записал на свой счет девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси планирует продлить контракт с «Барселоной». Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2018 года.