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    Источник: «Манчестер Сити» приготовил 100 миллионов на Месси

    Боссы «Манчестер Сити» готовы заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Если сделка будет успешной, то трансфер станет рекордным за всю историю. На сегодняшний день рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед», который заплатил за полузащитника Поля Погба 89 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Месси сыграл 24 матча, в которых забил 27 голов и записал на свой счет девять голевых передач.

    Ранее сообщалось, что Месси планирует продлить контракт с «Барселоной». Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2018 года.

    Источник: The Sun

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    17.01.2017 11:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -186

      Protosser 18 января 2017, 09:40

      100? Вы даже Роналду за 100 не купите, наверное)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 17 января 2017, 20:58

      Мансити копит деньги на Месси)) звучит)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 января 2017, 17:33

      пеп так и не успокоится..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 января 2017, 15:36

      еще этаки 50-60 лямов пусть добавят подумаем потом ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 17 января 2017, 14:48

      маловато

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 17 января 2017, 14:40

      т.е. вы хотите сказать что Месси всего на 10% лучше чем Погба?
      или Погба всего на 10% хуже Месси (чуть-чуть не дотягивает)??
      Осоловели чтоле

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 января 2017, 14:28

      Нет

      0
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 17 января 2017, 12:37

      Тренера менять нужно, Гвардиола слишком мягкий для английского футбола))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Русик292 17 января 2017, 12:30

      Не плохие деньги

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 17 января 2017, 12:08

      Маловато что то... И это после Эвертона? Агуэро вообще был на поле(что то я его не заметил)?

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