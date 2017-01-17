Иборра верит в то, что «Севилья» может стать чемпионом Испании

Полузащитник «Севильи» Висенте Иборра доволен игрой своей команды в этом сезоне. По мнению опытного футболиста, «Севилья» имеет все шансы выиграть чемпионат Испании.

«На сегодняшний день «Севилья» является одним из претендентов на победу в чемпионате Испании.

Что касается моего будущего, то пока я не планирую смену клубной прописки. Я всегда стремился к спортивным успехам. А «Севилья» сейчас показывает достойную игру», – отметил он.

После 18-ти туров Примеры «Севилья» с 39-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу» одно очко.

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