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    Иборра верит в то, что «Севилья» может стать чемпионом Испании

    Полузащитник «Севильи» Висенте Иборра доволен игрой своей команды в этом сезоне. По мнению опытного футболиста, «Севилья» имеет все шансы выиграть чемпионат Испании.

    «На сегодняшний день «Севилья» является одним из претендентов на победу в чемпионате Испании.

    Что касается моего будущего, то пока я не планирую смену клубной прописки. Я всегда стремился к спортивным успехам. А «Севилья» сейчас показывает достойную игру», – отметил он.

    После 18-ти туров Примеры «Севилья» с 39-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу» одно очко.

    Автогол Рамоса и чудо Йоветича. «Севилья» разбила «Реал» в самом удивительном матче выходных

    Источник: Marca

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    17.01.2017 09:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 19 января 2017, 15:12

      А я верю в чемпионство Сельты)

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