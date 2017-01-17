Ндинга: «Пока трудно выдерживать нагрузки»

Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга пообщался с клубной пресс-службой после победы в товарищеском матче со второй командой «Вердера» (2:0). По словам футболиста, он лично помогает адаптироваться Александру Коре, который проходит просмотр в московской команде.

– Пока трудно выдерживать нагрузки. Мы только втягиваемся в работу. Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.

– В перерыве вы много общались с Александром Коре. Что подсказывали?

– Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему.