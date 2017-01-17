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    Ндинга: «Пока трудно выдерживать нагрузки»

    Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга пообщался с клубной пресс-службой после победы в товарищеском матче со второй командой «Вердера» (2:0). По словам футболиста, он лично помогает адаптироваться Александру Коре, который проходит просмотр в московской команде.

    – Пока трудно выдерживать нагрузки. Мы только втягиваемся в работу. Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.

    – В перерыве вы много общались с Александром Коре. Что подсказывали?

    – Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.01.2017 08:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 17 января 2017, 13:29

      2гола Вердеру. Может стоит взять

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Tolegeniskakov 17 января 2017, 19:39

      Два гола молодежке Вердера. Хотя и под нагрузками. Следующая игра с Базелем думаю покажет его силу.

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