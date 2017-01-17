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    Тарасов считает заслуженным лидерство «Спартака» в РФПЛ

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что еще рано говорить о явном претенденте на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ. Хавбек также подчеркнул, что «Спартак» заслуженно идет на первом место в чемпионате.

    – Кто в РФПЛ сейчас ближе всего к золоту?

    – Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.

    – «Спартак» настроен решительно – впервые за много лет.

    – Он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для «Спартака», там все нормально с коллективом – это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же – впереди весна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2017 07:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 17 января 2017, 12:55

      Это отрывак из большого интервью , Тарасов нормальный тип

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 января 2017, 11:43

      По ходу Семин закручивает гайки у разваливающегося паровозика, вот ребята пытаются соскочить на полустанке!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 17 января 2017, 10:49

      Дима явно хочет сменить футболку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2017, 07:59

      Что то Бузов разговорился,да еще все разговоры о Спартаке-явно в команду просится.

      -1
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