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Тарасов считает заслуженным лидерство «Спартака» в РФПЛ

17 января 2017, 07:17
4

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что еще рано говорить о явном претенденте на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ. Хавбек также подчеркнул, что «Спартак» заслуженно идет на первом место в чемпионате.

– Кто в РФПЛ сейчас ближе всего к золоту?

– Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.

– «Спартак» настроен решительно – впервые за много лет.

– Он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для «Спартака», там все нормально с коллективом – это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же – впереди весна.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (4)
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Диктор
1484629194
Что то Бузов разговорился,да еще все разговоры о Спартаке-явно в команду просится.
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15426378s
1484639355
Дима явно хочет сменить футболку.
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Опорник84
1484642629
По ходу Семин закручивает гайки у разваливающегося паровозика, вот ребята пытаются соскочить на полустанке!
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MaxSpartakM
1484646934
Это отрывак из большого интервью , Тарасов нормальный тип
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