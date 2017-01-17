Тарасов считает заслуженным лидерство «Спартака» в РФПЛ

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что еще рано говорить о явном претенденте на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ. Хавбек также подчеркнул, что «Спартак» заслуженно идет на первом место в чемпионате.

– Кто в РФПЛ сейчас ближе всего к золоту?

– Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.

– «Спартак» настроен решительно – впервые за много лет.

– Он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для «Спартака», там все нормально с коллективом – это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же – впереди весна.