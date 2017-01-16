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    «Вест Хэм» не договорился с «Марселем» о переходе Пайета

    Лондонский «Вест Хэм» не принял улучшенное предложение «Марселя» о переходе Димитри Пайета.

    Французы готовы были заплатить 20 миллионов фунтов за трансфер своего соотечественника, однако переговоры между заинтересованными сторонами, которые прошли в Лондоне, успехом не увенчались.

    Напомним, что на днях Пайет устроил демарш на тренировке «Вест Хэма», вознамерившись перейти в другой клуб, после чего попал под жесткую обструкцию фанатов «молотобойцев».

    В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел 18 матчей за «Вест Хэм», забил два гола и отдал девять голевых передач.

    Источник: Skysports

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    16.01.2017 20:56
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