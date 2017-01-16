Боли переходит из «Анжи» в «Аль-Аин»

Нападающий махачкалинского «Анжи» Янник Боли продолжит карьеру в клубе «Аль-Аин» из ОАЭ.

Игрок проходит медицинское обследование по новому месту работы, после чего состоится его официальная презентация.

Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийца заинтересован ЦСКА.

В нынешнем чемпионате России Боли провел 11 матчей и забил два гола. Напомним, что в конце минувшего года «Анжи» сменил владельца и вектор развития клуба, постепенно избавляясь от дорогостоящих футболистов.