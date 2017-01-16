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    Боли переходит из «Анжи» в «Аль-Аин»

    Нападающий махачкалинского «Анжи» Янник Боли продолжит карьеру в клубе «Аль-Аин» из ОАЭ.

    Игрок проходит медицинское обследование по новому месту работы, после чего состоится его официальная презентация.

    Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийца заинтересован ЦСКА.

    В нынешнем чемпионате России Боли провел 11 матчей и забил два гола. Напомним, что в конце минувшего года «Анжи» сменил владельца и вектор развития клуба, постепенно избавляясь от дорогостоящих футболистов.

    Источник: Twitter

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    16.01.2017 19:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 января 2017, 21:45

      Просрали хорошего форварда...Это ко всем командам РФПЛ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 января 2017, 21:32

      распродажа продолжается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 16 января 2017, 20:58

      цска лохи

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 января 2017, 20:00

      удачи Боли!!! хороший игрок.

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