Боли переходит из «Анжи» в «Аль-Аин»

Просрали хорошего форварда...Это ко всем командам РФПЛ...
Нападающий махачкалинского «Анжи» Янник Боли продолжит карьеру в клубе «Аль-Аин» из ОАЭ.
Игрок проходит медицинское обследование по новому месту работы, после чего состоится его официальная презентация.
Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийца заинтересован ЦСКА.
В нынешнем чемпионате России Боли провел 11 матчей и забил два гола. Напомним, что в конце минувшего года «Анжи» сменил владельца и вектор развития клуба, постепенно избавляясь от дорогостоящих футболистов.
اجتاز يانيك بولي الفحص الطبي الذي خضع له صباح اليوم ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام بعد لحظات..#نادي_العين pic.twitter.com/Ym57qwKz8g— Al Ain FC (@alainfcae) 16 января 2017 г.