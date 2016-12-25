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    ЦСКА может заплатить 3 миллиона за Боли

    Нападающий «Анжи» Янник Боли может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы готовы заплатить за 28-летнего форварда, контракт которого с махачкалинским клубом действителен еще два года, 3 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Боли забил два гола в девяти матчах. Рыночная стоимость ивуарийского футболиста составляет 1,8 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.12.2016 12:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 декабря 2016, 19:08

      Переплатить в два раза за Боли, который в Анжи то не всегда играет да и качеством игры не блещет. Этот игрок без чемпионских амбиций однозначно, лучше уж Игбун из Уфы на то уж пошло, раз денег на трансферы нет в команде, но платить столько и за Боли, бред

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 декабря 2016, 14:57

      Ну он то получше Траоре так точно,в Заре он неплохо смотрелся

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 25 декабря 2016, 14:51

      Нафиг не нужен, даже бесплатно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 25 декабря 2016, 14:47

      кто его агент?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 25 декабря 2016, 13:58

      не понятно на что он способен

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 декабря 2016, 13:15

      Да ну, ЦСКА и 3млн за Боли? Не похоже на правду в данной ситуации

      0
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 25 декабря 2016, 12:58

      Эта очередная жирная и тупая утка

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 декабря 2016, 12:53

      неплохо бы того Боли из Марселя 1992 года. Было бы не плохо!

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Gullit 76 25 декабря 2016, 13:26

      так цска хочет купить напа, а не защитника

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Raxor 25 декабря 2016, 16:33

      Я помню как тот защитник головой из за штрафной забил.До сих пор это атака перед глазами.

      0
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