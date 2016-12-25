ЦСКА может заплатить 3 миллиона за Боли

Нападающий «Анжи» Янник Боли может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы готовы заплатить за 28-летнего форварда, контракт которого с махачкалинским клубом действителен еще два года, 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне РФПЛ Боли забил два гола в девяти матчах. Рыночная стоимость ивуарийского футболиста составляет 1,8 миллиона евро.