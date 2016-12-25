ЦСКА может заплатить 3 миллиона за Боли

Переплатить в два раза за Боли, который в Анжи то не всегда играет да и качеством игры не блещет. Этот игрок без чемпионских амбиций однозначно, лучше уж Игбун из Уфы на то уж пошло, раз денег на трансферы нет в команде, но платить столько и за Боли, бред
Нападающий «Анжи» Янник Боли может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы готовы заплатить за 28-летнего форварда, контракт которого с махачкалинским клубом действителен еще два года, 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне РФПЛ Боли забил два гола в девяти матчах. Рыночная стоимость ивуарийского футболиста составляет 1,8 миллиона евро.