Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов: «Могу пожелать Самедову только удачи в «Спартаке»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал переход Александра Самедова в «Спартак».

    «Болельщикам интересно обсуждать трансферы, это часть футбола. Мне трудно давать какую-то однозначную оценку в данном случае – возможно, это личная инициатива игрока, может, было какое-то недопонимание с тренерским штабом… В любом случае, это личное дело Саши. Я хочу пожелать ему только удачи в «Спартаке», – резюмировал Тарасов.

    Контракт Самедова со «Спартаком» вступает в силу с 18 января этого года, а сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2017 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2017, 21:31

      Желаю удачи-жаль что меня не пригласили................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 16 января 2017, 20:47

      Х.ли ещё делать!?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11