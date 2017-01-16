Тарасов: «Могу пожелать Самедову только удачи в «Спартаке»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал переход Александра Самедова в «Спартак».

«Болельщикам интересно обсуждать трансферы, это часть футбола. Мне трудно давать какую-то однозначную оценку в данном случае – возможно, это личная инициатива игрока, может, было какое-то недопонимание с тренерским штабом… В любом случае, это личное дело Саши. Я хочу пожелать ему только удачи в «Спартаке», – резюмировал Тарасов.

Контракт Самедова со «Спартаком» вступает в силу с 18 января этого года, а сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 3,5 миллиона евро.