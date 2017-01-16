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  • Самедов: «Намерен приносить пользу «Спартаку» на любых позициях, где меня видит тренер»

Самедов: «Намерен приносить пользу «Спартаку» на любых позициях, где меня видит тренер»

16 января 2017, 18:26
18

Новичок «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями после подписания контракта с красно-белыми.

«Прежде всего я, конечно же, почувствовал, честно признаюсь, сильное волнение, когда оказался здесь. Потому что прошло 12 лет и для меня это очень глобальное событие вернуться туда, где я провел всю свою юность, где меня воспитали. Я испытал волнение и, конечно же, я очень рад, что вернулся.

Я намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются. Наверное, только со мной такое могло произойти, что я играл у одного итальянца и теперь спустя 12 лет возвращаюсь в «Спартак», который возглавляет опять итальянец. Но, опять же, прошло очень много времени. Тогда я был молодым парнем, а сейчас возвращаюсь уже опытным футболистом.

Может быть, это совпадение, но мне всегда импонировал итальянский футбол. Так что надеюсь, что все сложится. Верю, что все будет отлично.

То как выглядит в последнее время «Спартак» – видно, что это боевитая команда, что люди, которые выходят на поле – выходят биться и делают это друг за друга. Это бросается в глаза еще и тем, как «Спартак» празднует забитые мячи.

Кем бы меня не видели, я пришел помогать. Все, что я хочу – это просто помочь команде. Думаю, не будет проблемой то, что я играю справа. Я видел, что Промес играет по всему фронту: не только справа, и слева, и в середине. Я думаю, что сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки. Где тренерский штаб решит меня использовать, там я и буду стараться приносить пользу.

В любом случае самым лучшим ответом будет моя игра, это первое. Во-вторых, я не собираюсь никому ничего доказывать в плане своего возраста. Я себя прекрасно чувствую, знаю свои лучшие качества, и я намерен приносить пользу команде. Думаю, что у меня все будет отлично, все получится.

С первого дня хочу работать в общей группе, как говорится, влиться в коллектив, чтобы все было хорошо», – сказал Самедов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (18)
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LOKOfanatik19
1484581103
Бла бла бла... Надеюсь Спартак не возьмет чемпионсвто и ты ЛОХОНЕШЬСЯ!!! К минусам готов :-)
Ответить
Бан
1484588636
Один из немногих, кто пахал в сборной. Хотя и недолюбливаю Спартак, но Александру желаю, только удачи.
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alll-1
1484589906
Ждем от тебя хорошей игры
Ответить
footballforeverNN
1484590063
на рынке, среди соотечественников
Ответить
сергей николаевич
1484590582
ждем хорошей игры
Ответить
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