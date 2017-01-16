Самедов: «Намерен приносить пользу «Спартаку» на любых позициях, где меня видит тренер»

Новичок «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями после подписания контракта с красно-белыми.

«Прежде всего я, конечно же, почувствовал, честно признаюсь, сильное волнение, когда оказался здесь. Потому что прошло 12 лет и для меня это очень глобальное событие вернуться туда, где я провел всю свою юность, где меня воспитали. Я испытал волнение и, конечно же, я очень рад, что вернулся.

Я намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются. Наверное, только со мной такое могло произойти, что я играл у одного итальянца и теперь спустя 12 лет возвращаюсь в «Спартак», который возглавляет опять итальянец. Но, опять же, прошло очень много времени. Тогда я был молодым парнем, а сейчас возвращаюсь уже опытным футболистом.

Может быть, это совпадение, но мне всегда импонировал итальянский футбол. Так что надеюсь, что все сложится. Верю, что все будет отлично.

То как выглядит в последнее время «Спартак» – видно, что это боевитая команда, что люди, которые выходят на поле – выходят биться и делают это друг за друга. Это бросается в глаза еще и тем, как «Спартак» празднует забитые мячи.

Кем бы меня не видели, я пришел помогать. Все, что я хочу – это просто помочь команде. Думаю, не будет проблемой то, что я играю справа. Я видел, что Промес играет по всему фронту: не только справа, и слева, и в середине. Я думаю, что сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки. Где тренерский штаб решит меня использовать, там я и буду стараться приносить пользу.

В любом случае самым лучшим ответом будет моя игра, это первое. Во-вторых, я не собираюсь никому ничего доказывать в плане своего возраста. Я себя прекрасно чувствую, знаю свои лучшие качества, и я намерен приносить пользу команде. Думаю, что у меня все будет отлично, все получится.

С первого дня хочу работать в общей группе, как говорится, влиться в коллектив, чтобы все было хорошо», – сказал Самедов.