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    Самедов: «Намерен приносить пользу «Спартаку» на любых позициях, где меня видит тренер»

    Новичок «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями после подписания контракта с красно-белыми.

    «Прежде всего я, конечно же, почувствовал, честно признаюсь, сильное волнение, когда оказался здесь. Потому что прошло 12 лет и для меня это очень глобальное событие вернуться туда, где я провел всю свою юность, где меня воспитали. Я испытал волнение и, конечно же, я очень рад, что вернулся.

    Я намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются. Наверное, только со мной такое могло произойти, что я играл у одного итальянца и теперь спустя 12 лет возвращаюсь в «Спартак», который возглавляет опять итальянец. Но, опять же, прошло очень много времени. Тогда я был молодым парнем, а сейчас возвращаюсь уже опытным футболистом.

    Может быть, это совпадение, но мне всегда импонировал итальянский футбол. Так что надеюсь, что все сложится. Верю, что все будет отлично.

    То как выглядит в последнее время «Спартак» – видно, что это боевитая команда, что люди, которые выходят на поле – выходят биться и делают это друг за друга. Это бросается в глаза еще и тем, как «Спартак» празднует забитые мячи.

    Кем бы меня не видели, я пришел помогать. Все, что я хочу – это просто помочь команде. Думаю, не будет проблемой то, что я играю справа. Я видел, что Промес играет по всему фронту: не только справа, и слева, и в середине. Я думаю, что сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки. Где тренерский штаб решит меня использовать, там я и буду стараться приносить пользу.

    В любом случае самым лучшим ответом будет моя игра, это первое. Во-вторых, я не собираюсь никому ничего доказывать в плане своего возраста. Я себя прекрасно чувствую, знаю свои лучшие качества, и я намерен приносить пользу команде. Думаю, что у меня все будет отлично, все получится.

    С первого дня хочу работать в общей группе, как говорится, влиться в коллектив, чтобы все было хорошо», – сказал Самедов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.01.2017 18:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 16 января 2017, 21:16

      ждем хорошей игры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 16 января 2017, 21:07

      на рынке, среди соотечественников

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 16 января 2017, 21:05

      Ждем от тебя хорошей игры

      2
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 16 января 2017, 20:43

      Один из немногих, кто пахал в сборной.
      Хотя и недолюбливаю Спартак, но Александру желаю, только удачи.

      1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 16 января 2017, 18:38

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      Бла бла бла... Надеюсь Спартак не возьмет чемпионсвто и ты ЛОХОНЕШЬСЯ!!! К минусам готов :-)

      -6
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > LOKOfanatik19 16 января 2017, 19:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лови плюс)

      -4
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > neon8877 16 января 2017, 20:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Знаешь, так не уходят из с клуба, с ультиматумом, если ты норм парень, доиграй сезон до конца, видит же что ЛОКО совсем плохо играет, нет он зимой убежал в лидирующий Спартак!!! Все воспитанники Спартача так делают походу... и кто тут гад?

      -4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > neon8877 16 января 2017, 20:13

      пахал он бабки заработать, занимаясь любимым делом. а так ему не важно, локо это, динамо или москва. да и насчет каких то чувств к спартаку не уверен.
      да и не знаешь ты основных причин негативного отношения к нему, переход в спартак тут не при чем, это только дополнительные дровишки в топку.

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > VVM1964 16 января 2017, 20:23

      Ха, если он играть не хотел, что должен был сделать тренер??? Зарплату может ему увеличить или что??? вот твои лично мнение?

      -1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > VVM1964 16 января 2017, 20:33

      Так я так и сказал, убежал как мышка с коробля(поезда)... Так по**р на него :-)

      Капсом писать интересно, так лучше видно тебя что ли ??? Или это паранойя???

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > VVM1964 16 января 2017, 20:40

      Ты уже посмотрел??? и все капсом опять.... Жаль тебя :-)

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > LOKOfanatik19 16 января 2017, 21:07

      Я хоть и болею всю свою жизнь за Спартак, но Самедов и в трудные времена убежал из команды которая его воспитала, а теперь в трудные времена убегает из Локо! Вообще его не уважаю! Раньше это называлось просто, предательство!

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Опорник84 16 января 2017, 22:30

      да, вот в том то и дело - его человеческие качества перечеркивают футбольные.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > VVM1964 16 января 2017, 22:45

      вот именно, что он по полю пешком бродил в игре со Спартаком... после этого и начался конфликт! ведь в игре с Краснодаром он был лучшим(пожалуй единственный раз в этом сезоне)

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