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    Рамос: «Реал» должен продолжать двигаться вперед»

    Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос не стал винить кого-то из своих партнеров по команде после поражения от «Севильи».

    «В этом матче не стоит выделять кого-то одного виновного или извиняться за что-то. В моменты побед мы делаем это вместе, когда проигрываем – тоже.

    На этом стадионе всегда очень тяжело играть. Нам не хватило концентрации только в последние минуты встречи. Но мы лидеры чемпионата и должны продолжать двигаться вперед. Реакция трибун? Когда я выходил на поле, то хотел избежать ее.

    Что касается автогола, то это всего лишь один моменты из игры. Это был один из моих лучших матчей за «Реал» здесь», – сказал Рамос.

    Матч 18 тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Marca

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    16.01.2017 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 января 2017, 11:54

      Сережа молодец!Все правильно, надо помогать клубу который тебя воспитал)

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