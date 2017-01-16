Рамос: «Реал» должен продолжать двигаться вперед»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос не стал винить кого-то из своих партнеров по команде после поражения от «Севильи».

«В этом матче не стоит выделять кого-то одного виновного или извиняться за что-то. В моменты побед мы делаем это вместе, когда проигрываем – тоже.

На этом стадионе всегда очень тяжело играть. Нам не хватило концентрации только в последние минуты встречи. Но мы лидеры чемпионата и должны продолжать двигаться вперед. Реакция трибун? Когда я выходил на поле, то хотел избежать ее.

Что касается автогола, то это всего лишь один моменты из игры. Это был один из моих лучших матчей за «Реал» здесь», – сказал Рамос.

Матч 18 тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.