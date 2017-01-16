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    Сампаоли: «Каждый следующий матч «Севильи» будет трудным»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли остался доволен победой своей команды над «Реалом».

    «Я и подумать не мог, что наше выступление в сезоне получится столь хорошим. У меня были ожидания, что нам будет очень тяжело, ведь в команда заметно изменилась. Но теперь мы знаем как побеждать самых сильных соперников, все зависит от нас самих.

    Мы должны продолжать в том же духе. Но и не стоит забывать, что каждый матч будет трудным. В воскресенье нас ждет очередной соперник, и мы сделаем все, чтобы обыграть и его», – сказал Сампаоли.

    Матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Marca

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    16.01.2017 08:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 16 января 2017, 08:21

      Хороший тренер, многого выиграл с Чили, вот сейчас Севилья при нем очень здорово играет,

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