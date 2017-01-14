Луческу: «Матч с «Айнтрахтом» рассматриваю как тренировку»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о товарищеском матче, в котором его подопечные сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0). По словам румынского специалиста, эта встреча рассматривалась им как тренировка. Также тренер добавил, что доволен игрой всех игроков сине-бело-голубых.

«В первую очередь я рассматриваю эту игру как тренировку. Играли с хорошей командой, которая находится на четвертом месте. По большому счету они уже через неделю продолжают чемпионат. Было видно их большое желание, играли сегодня практически одним составом на протяжении всего матча. Что касается нас, то в этот период все будут играть сначала, а не только выходить на замену. Все будут играть на разных позициях. В принципе, всеми доволен. Нельзя сказать, что мы готовы хорошо, потому что всего лишь четвертый день работаем, тем более что сейчас мы работаем над функциональным состоянием. Было видно, что нашим игрокам, в отличие от соперника, не хватало свежести.

Мы от наших планов по работе на сборах не отказываемся, но в то же время будет очень много матчей после тренировок, и нагрузка будет дублироваться. Утром мы тренировались 85 минут, а вечером сыграли. Для меня очень важен тренировочный процесс, а матч – это бонус, чтобы получить удовольствие от него. В таком же направлении будем продолжать дальше. Доволен матчем и его содержанием», – сказал Луческу.