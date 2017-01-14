«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить отступные за Белотти в размере 100 миллионов

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» всерьез рассматривает возможность приобретения нападающего «Торино» Андреа Белотти. Китайский клуб готов без вопросов заплатить требуемую сумму компенсации за 23-летнего игрока, которая составляет 100 миллионов евро. Помимо этого, самому итальянцу будет предложена зарплата 15 миллионов в год.

Напомним, что главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является соотечественник Белотти – экс-футболист «скуадры адзурры» Фабио Каннаваро.

Ранее «быки» ответили отказом на предложение «Арсенала» по игроку в размере 65 миллионов евро.