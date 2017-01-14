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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить отступные за Белотти в размере 100 миллионов

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» всерьез рассматривает возможность приобретения нападающего «Торино» Андреа Белотти. Китайский клуб готов без вопросов заплатить требуемую сумму компенсации за 23-летнего игрока, которая составляет 100 миллионов евро. Помимо этого, самому итальянцу будет предложена зарплата 15 миллионов в год.

    Напомним, что главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» является соотечественник Белотти – экс-футболист «скуадры адзурры» Фабио Каннаваро.

    Ранее «быки» ответили отказом на предложение «Арсенала» по игроку в размере 65 миллионов евро.

    Источник: Sport Mediaset

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    14.01.2017 15:52
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