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  • Яровинский: «Витиньо возмужал и хочет пустить корни в России»

Яровинский: «Витиньо возмужал и хочет пустить корни в России»

13 января 2017, 17:11
2

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский поделился мнением о возвращении в московский клуб нападающего Витиньо. Напомним, 23-летний бразилец, ставший игроком армейцев в 2013 году, два сезона на правах аренды выступал за «Интернасьонал». В прошедшем сезоне бразильской Серии А форвард забил восемь голов в 23-х матчах.

– На мой взгляд, он сейчас приехал взрослым, возмужавшим человеком. Витиньо с огромным желанием работает на тренировках. И сказал мне, что приехал сюда играть и, наконец-то, оправдать все те надежды, которые мы с ним связываем. Потому что играть в футбол он умеет. Я это говорил всегда. Даже когда его нещадно – и, на мой взгляд, незаслуженно – критиковали. Продолжаем верить в Витиньо. Тренерский штаб будет искать для него оптимальную позицию на поле. Этот очень талантливый парень обязательно принесет нам большую пользу.

– В начале карьеры в ЦСКА у Витиньо, насколько знаю, была загвоздка с женой и их маленьким ребенком. Теперь он собирается перевезти в Россию семью?

– Мне он сказал, что приезжает вместе с ними и собирается пустить корни в нашей стране, насколько это возможно, естественно.

– Вот оно что. А не будет так, что Витиньо из испанских «плюс 17» приедет в российский дубак и сразу расхочет пускать корни в снег?

– Знаете, я не связываю определенные проблемы Витиньо с мифическим холодом в России.

– Холод вполне себе реальный.

– Но дело не в нем! Витиньо, поверьте, не страдает от мороза или ветра. На мой взгляд, «погода в России» – избитый журналистский штамп. Давайте расскажем еще, что русские футболисты лучше переносят холода, чем английские, немецкие или бразильские. Я вас уверяю, все футболисты хотят играть на отличных полях в хорошую погоду, и от национальности это совершенно не зависит. А сложности Витиньо были скорее психологические, даже комплексные. Надеюсь, он их изжил.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (2)
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Joko21
1484329717
Хочется верить
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1484392538
Лишь бы на банке корни не пустил.
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