В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад», «Реал» – с «Сельтой»

ну как всегда нам самый неудобный соперник достается ))
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Испании. По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня, «Барселона» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Реалу» будет противостоять «Сельта».
Все пары данной стадии турнира выглядят следующим образом:
«Реал Сосьедад» – «Барселона»
«Реал» – «Сельта»
«Атлетико» – «Эйбар»
«Алькоркон» – «Алавес»
Отметим, что действующим победителем Кубка Испании является «Барселона», которая больше всех завоевывала данный трофей – 28 раз.