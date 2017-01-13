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    В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад», «Реал» – с «Сельтой»

    Стали известны пары 1/4 финала Кубка Испании. По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня, «Барселона» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Реалу» будет противостоять «Сельта».

    Все пары данной стадии турнира выглядят следующим образом:

    «Реал Сосьедад» – «Барселона»

    «Реал» – «Сельта»

    «Атлетико» – «Эйбар»

    «Алькоркон» – «Алавес»

    Отметим, что действующим победителем Кубка Испании является «Барселона», которая больше всех завоевывала данный трофей – 28 раз.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 16:08
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 января 2017, 17:00

      ну как всегда нам самый неудобный соперник достается ))

      -1
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