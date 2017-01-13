В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад», «Реал» – с «Сельтой»

Стали известны пары 1/4 финала Кубка Испании. По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня, «Барселона» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Реалу» будет противостоять «Сельта».

Все пары данной стадии турнира выглядят следующим образом:

«Реал Сосьедад» – «Барселона»

«Реал» – «Сельта»

«Атлетико» – «Эйбар»

«Алькоркон» – «Алавес»

Отметим, что действующим победителем Кубка Испании является «Барселона», которая больше всех завоевывала данный трофей – 28 раз.