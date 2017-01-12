Легенда «Челси»: «При Моуринью в раздевалке происходили скандалы. Игроки уровня Азара не теряют форму без причины»

Экс-футболист «Челси» Керри Диксон, занимающий третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба, прокомментировал ситуацию в команде в период работы Жозе Моуринью у руля команды.

«Сейчас «Челси» стал играть как единое целое. При Моуринью они казались командой из нескольких фрагментов. В раздевалке команды могли происходить скандалы. Редко можно увидеть, как игроки уровня Азара теряют форму, что мы как раз и наблюдали в прошлом сезоне. У это должна быть причина», — сказал англичанин.

Диксон выступал за «Челси» в период с 1983 по 1992 год. За 335 матчей в составе лондонцев он забил 147 мячей.