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    Легенда «Челси»: «При Моуринью в раздевалке происходили скандалы. Игроки уровня Азара не теряют форму без причины»

    Экс-футболист «Челси» Керри Диксон, занимающий третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба, прокомментировал ситуацию в команде в период работы Жозе Моуринью у руля команды.

    «Сейчас «Челси» стал играть как единое целое. При Моуринью они казались командой из нескольких фрагментов. В раздевалке команды могли происходить скандалы. Редко можно увидеть, как игроки уровня Азара теряют форму, что мы как раз и наблюдали в прошлом сезоне. У это должна быть причина», — сказал англичанин.

    Диксон выступал за «Челси» в период с 1983 по 1992 год. За 335 матчей в составе лондонцев он забил 147 мячей.

    Источник: YouTube

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    12.01.2017 21:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 января 2017, 10:00

      Да источник не вызывает доверия

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 января 2017, 04:34

      Знает, что говорит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 13 января 2017, 01:33

      у каждой команды бывает спад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 января 2017, 00:26

      Ахаха) Источник особенно позабавил... Ютуб, Карл! Сука Ютуб)) Причём даже ссылку вставили на картавенького... Ахаха)

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