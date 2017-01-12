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    Безуглов: «Могу сделать так, что Роналдо за три месяца скинет 20 килограмм»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил уверенность, что способен привести в соответствующую форму любого спортсмена. Специалист в частности заявил о готовности помочь бывшему лидеру сборной Бразилии Роналдо в кратчайшие сроки скинуть несколько десятков килограмм.

    «Да, я видел фотографию Роналдо, где он заметно потолстел. После карьеры футболисты зачастую набирают вес. Уровень их активности резко снижается, плюс возраст меньше не становится, а только растет. Но если у вас есть контакты Роналдо, то можете дать ему мой телефон, пусть прилетает, я за три месяца гарантирую ему минус 20 килограмм», – заявил Безуглов.

    Источник: Спорт FM

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    12.01.2017 18:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 января 2017, 15:40

      а можно сделать так, чтобы наши бегали быстрее?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 12 января 2017, 20:44

      У Роналдо проблемы с щитовидкой, из-за этого нарушен обмен веществ... Не все так просто.

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 12 января 2017, 19:46

      Лучше бы Сборную за Три месяца бегать по полю научил.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > SchwarzGelben BVB 12 января 2017, 20:56

      Он врач.

      0
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      Рейтинг: +51

      Fenom > Тraumtanzеr 12 января 2017, 21:31

      Ну вколол бы чего нибудь,хоть победили может и всех дисквалифицировали этих собак

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 января 2017, 19:28

      конечно, сейчас ему позвоним...

      он и без тебя может сделать так, что сбросит 20 кг..

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