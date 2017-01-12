Безуглов: «Могу сделать так, что Роналдо за три месяца скинет 20 килограмм»

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил уверенность, что способен привести в соответствующую форму любого спортсмена. Специалист в частности заявил о готовности помочь бывшему лидеру сборной Бразилии Роналдо в кратчайшие сроки скинуть несколько десятков килограмм.

«Да, я видел фотографию Роналдо, где он заметно потолстел. После карьеры футболисты зачастую набирают вес. Уровень их активности резко снижается, плюс возраст меньше не становится, а только растет. Но если у вас есть контакты Роналдо, то можете дать ему мой телефон, пусть прилетает, я за три месяца гарантирую ему минус 20 килограмм», – заявил Безуглов.