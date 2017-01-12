Бубнов рассказал о перспективах ЦСКА при новой схеме игры

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал перспективы игры ЦСКА при переходе на схему 3-5-2. По мнению специалиста, при такой расстановке у команды появится больше возможностей в атаке.

«Схема 3-5-2 является универсальной. В свое время ее начали использовать итальянцы, так как она позволяет уплотнить центральную зону обороны. Данная схема при обороне превращается в неприступный бастион. А при атаке команда может использовать всю ширину поля, а схема превращается в 3-7.

Когда ЦСКА играл в четыре защитника, то атаке активно помогал только Фернандес, а Щенников не был столь же активен. В итоге фронт атак ЦСКА был ссужен. А при схеме 3-5-2 армейцы смогут использовать крайних хавбеков, которые станут полностью закрывать бровки. Плюс к этому, полузащитники смогут активно включать прессинг на половине поле соперника, а в середине создается плотность», – заявил Бубнов.