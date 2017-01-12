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    Бубнов рассказал о перспективах ЦСКА при новой схеме игры

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал перспективы игры ЦСКА при переходе на схему 3-5-2. По мнению специалиста, при такой расстановке у команды появится больше возможностей в атаке.

    «Схема 3-5-2 является универсальной. В свое время ее начали использовать итальянцы, так как она позволяет уплотнить центральную зону обороны. Данная схема при обороне превращается в неприступный бастион. А при атаке команда может использовать всю ширину поля, а схема превращается в 3-7.

    Когда ЦСКА играл в четыре защитника, то атаке активно помогал только Фернандес, а Щенников не был столь же активен. В итоге фронт атак ЦСКА был ссужен. А при схеме 3-5-2 армейцы смогут использовать крайних хавбеков, которые станут полностью закрывать бровки. Плюс к этому, полузащитники смогут активно включать прессинг на половине поле соперника, а в середине создается плотность», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    12.01.2017 13:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 12 января 2017, 19:48

      А что кто-то озвучил новую игровую схему ЦСКА? Или ему Гончаренко сообщает все свои идеи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 января 2017, 17:09

      Гладко было на бумаге, да забыли про овраги ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 12 января 2017, 16:37

      Бодливой корове,бог рога не дает -это про него !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 12 января 2017, 15:48

      Иди спартак свой учи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 января 2017, 15:15

      бубена к стасику,срочно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 января 2017, 15:06

      Бубнву бы тренером поработать, а не свои тупорылые советы давать.

      -1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 января 2017, 14:58

      Похвала от Бубнова - я что сплю??? Я думал он только обсерать может

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 12 января 2017, 14:32

      ну мля всё теперь))))))))))))))))))))))

      1
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