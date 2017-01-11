Дзагоев: «Из отпуска привез четыре-пять лишних килограммов»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем физическом состоянии после отпуска. По словам футболиста, он постарается как можно скорее вернуть былую форму.

– Как тебе и ребятам работается в эти первые дни сбора?

– Честно? Лично мне пока тяжко (смеется). Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму.

Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям. Отличия в тренировочном процессе не сказал бы что большие, но, конечно же, они есть.

Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки (улыбается).

– Ты не раз говорил: твой организм устроен так, что не привезти из отпуска пару лишних килограммов практически нереально. Признавайся, какая цифра на этот раз?

– Пятерка «прилипла» (улыбается). Если точнее – четыре-пять килограммов лишних.

С 27 декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5-6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина.

Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись.

– Сколько времени себе отводишь, чтобы обрести игровые кондиции?

– Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.

– В команду вернулись старые новые знакомые – Витя Васин и Витиньо.

– Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть.

Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они – усиление для ЦСКА.