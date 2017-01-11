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    Дзагоев: «Из отпуска привез четыре-пять лишних килограммов»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем физическом состоянии после отпуска. По словам футболиста, он постарается как можно скорее вернуть былую форму.

    – Как тебе и ребятам работается в эти первые дни сбора?

    – Честно? Лично мне пока тяжко (смеется). Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму.

    Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям. Отличия в тренировочном процессе не сказал бы что большие, но, конечно же, они есть.

    Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки (улыбается).

    – Ты не раз говорил: твой организм устроен так, что не привезти из отпуска пару лишних килограммов практически нереально. Признавайся, какая цифра на этот раз?

    – Пятерка «прилипла» (улыбается). Если точнее – четыре-пять килограммов лишних.

    С 27 декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5-6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина.

    Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись.

    – Сколько времени себе отводишь, чтобы обрести игровые кондиции?

    – Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.

    – В команду вернулись старые новые знакомые – Витя Васин и Витиньо.

    – Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть.

    Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они – усиление для ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.01.2017 20:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 11 января 2017, 23:42

      дай волю и харя будет шире газеты

      0
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 11 января 2017, 22:49

      Вот как??? месяц отпуска и так отъедаются???)

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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster > Cheapnick 11 января 2017, 23:02

      Да некоторые и за неделю 5кг наедают)

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