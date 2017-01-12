Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конкурс прогнозов: тотальное обновление и результаты прошлого сезона

    “Бомбардир” подвел итоги сезона Финальный-2016 в Конкурсе прогнозов. В последнем сезоне 2016 года приняло участие около 10 тысяч человек, в первом дивизионе за победу боролись более 1200 пользователей.

    Победителем стал BURNIK, который заработал 656310 очков рейтинга, сделав 1006 ставок со средним коэффициентом 2.73. Его приз – настольный хоккей от Weekend, а о своих впечатлениях от соревнования он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

    На втором местеfranck_ribery, он смог набрать 655084 очков рейтинга. Он выигрывает не менее спортивный приз – баскетбольное кольцо от Weekend.

    Третью строчку рейтинга занял пользователь со звучным ником Пиво без газа, который получает портативное зарядное устройство от Monster.

    На четвертом местеАристократ Олжик, его приз – первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо».

    На пятой позиции в турнирной таблице финишировал Анатоль1976, который получает альбом и бокс наклеек из коллекции Fifa 365 от Panini.

    Поздравляем победителей! Чтобы получить свой приз, напишите на bets@bombardir.ru с темой письма “КП Финальный”.

    Кроме того, 100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба! Если вы нашли себя в списке ТОП-100, пишите на bets@bombardir.ru с темой письма «КП Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Новый сезон стартует уже сегодня!

    С этого сезона соревнование в Конкурсе прогнозов начинается заново. Предыдущие результаты обнулились, и все пользователи стартуют с 10 дивизиона. У каждого есть шанс выбиться в первый дивизион и побороться за призовые места. Изменения коснулись максимального и минимального рейтингов во всех дивизионах, также изменились ежедневный и большой бонус, они стали чуть меньше, чтобы соревнование было еще более интересным. Все зависит от вашего таланта прогнозиста.

    В сезоне Январь-Февраль-17 пять участников, которые займут первые пять мест в первом дивизионе выиграют:

    1 место – Наушники iSport Strive от всемирно известного бренда Monster;

    2 место Крутое портативное зарядное устройство для смартфонов от Monster;

    3 место – Первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо» с автографом автора (!);

    4 место – Игровая майка футболиста “Локомотива” или “Урала” (на выбор призера);

    5 место – Альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

    Удачи!
    По всем вопросам пишите на bets@bombardir.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      kraft1970 4 февраля 2017, 11:48

      Здрасти, всем!
      Не могу зайти в конкурс, выдаётся ошибка: Error (#8)
      An internal server error occurred. Подскажите причину и как её устранить? заранее спасибо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 2 февраля 2017, 00:17

      20:00 Шамбли 4 - 5 Монако Победа 2 300 x1.26 Проигрыш

      Что за х.....я?Теперь нужно наоборот ставки делать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 1 февраля 2017, 13:06

      23:05 Марсель 2 - 1 Лион Победа 1 300 x2.32 Проигрыш

      Это как????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 31 января 2017, 22:48

      Матч Шатору - Лорьян(поставил 700 монет на П2 сегодня),матч закончился 2-3,в графе -проигрыш стоит!Снова ваши пьяные подсчеты начинаются?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 января 2017, 22:10

      Всем удачи!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 января 2017, 22:09

      Опять начинать "с низу".
      Как Ювентус, как Глазго Рейнджерс, как Динамо-М.
      Ну что-ж, будем идти всё выше, и выше, и выше. Как говориться, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 января 2017, 18:44

      зажали честно заработанные 300 бустеров.После этого проподает интерес к этому конкурсу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > mihail1980 18 января 2017, 15:20

      ну хз, мне два сезона подряд всё нормально высылают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 января 2017, 18:11

      отдайте бустеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 января 2017, 18:44

      с бустерами обман мне до сих пор не пришли-а занял я 25 место-ОБИДНО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 14 января 2017, 03:00

      ДА НЕПРОСТО БУДЕТ!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11