Конкурс прогнозов: тотальное обновление и результаты прошлого сезона

“Бомбардир” подвел итоги сезона Финальный-2016 в Конкурсе прогнозов. В последнем сезоне 2016 года приняло участие около 10 тысяч человек, в первом дивизионе за победу боролись более 1200 пользователей.

Победителем стал BURNIK, который заработал 656310 очков рейтинга, сделав 1006 ставок со средним коэффициентом 2.73. Его приз – настольный хоккей от Weekend, а о своих впечатлениях от соревнования он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

На втором месте – franck_ribery, он смог набрать 655084 очков рейтинга. Он выигрывает не менее спортивный приз – баскетбольное кольцо от Weekend.

Третью строчку рейтинга занял пользователь со звучным ником Пиво без газа, который получает портативное зарядное устройство от Monster.

На четвертом месте – Аристократ Олжик, его приз – первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо».

На пятой позиции в турнирной таблице финишировал Анатоль1976, который получает альбом и бокс наклеек из коллекции Fifa 365 от Panini.

Поздравляем победителей! Чтобы получить свой приз, напишите на bets@bombardir.ru с темой письма “КП Финальный”.

Кроме того, 100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба! Если вы нашли себя в списке ТОП-100, пишите на bets@bombardir.ru с темой письма «КП Бустеры».

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Новый сезон стартует уже сегодня!

С этого сезона соревнование в Конкурсе прогнозов начинается заново. Предыдущие результаты обнулились, и все пользователи стартуют с 10 дивизиона. У каждого есть шанс выбиться в первый дивизион и побороться за призовые места. Изменения коснулись максимального и минимального рейтингов во всех дивизионах, также изменились ежедневный и большой бонус, они стали чуть меньше, чтобы соревнование было еще более интересным. Все зависит от вашего таланта прогнозиста.

В сезоне Январь-Февраль-17 пять участников, которые займут первые пять мест в первом дивизионе выиграют:

1 место – Наушники iSport Strive от всемирно известного бренда Monster;

2 место – Крутое портативное зарядное устройство для смартфонов от Monster;

3 место – Первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо» с автографом автора (!);

4 место – Игровая майка футболиста “Локомотива” или “Урала” (на выбор призера);

5 место – Альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

Удачи!

По всем вопросам пишите на bets@bombardir.ru.